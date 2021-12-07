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Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 20:45
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. Российский телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить гостей передачи «Место встречи» остроумной шуткой про клуб анонимных алкоголиков.

Политическое ток-шоу имеет юмористический характер благодаря анекдотам Норкина, которые ведущий традиционно рассказывает во время каждого выпуска. Журналист подбирает такие шутки, которые соответствуют теме эфира.

На этот раз Андрей Норкин решил разбавить оживленную дискуссию экспертов шуткой про алкоголиков. Журналисту хватило одной фразы, чтобы сразить приглашенных гостей наповал.

«Записался в клуб анонимных алкоголиков. Третий день пью хрен знает с кем», — пошутил Норкин с серьезным лицом.

После этой искрометной фразы по залу прокатился смех. Гости наградили телеведущего бурными аплодисментами за его необычную и короткую юмористическую историю.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Андрей Норкин довел зал до истерического смеха. В прошлый раз телеведущий рассказал пошлый анекдот про эрекцию у еврея перед Новым годом. Необычная шутка очень развеселила студию «Места встречи».

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норкин алкоголизм место встречи анекдот
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