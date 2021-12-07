Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»

Москва, 7 декабря. Гражданин, которого задержали за стрельбу в МФЦ на юго-востоке столицы, не может объяснить причины своего поступка. При этом он постоянно твердит о коронавирусе и «всемирном заговоре», передают РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что инцидент произошел сегодня. Жертвами стрелка стали два человека, еще четверо пострадали и находятся в операционных в тяжелом состоянии.

При себе у злоумышленника была сумка, в которой находились компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Также установлено, что нападение было запланированным.