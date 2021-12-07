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На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю

Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
pixabay.com  / 

Общественная организация «Зеленый Сахалин», которая оказывает помощь попавшим в беду животным и птицам, спасла жизни двух представителей семейства ястребиных.

Тетеревятника нашла жительница Корсакова. Она накрыла его одеялом и передала сотрудникам фонда. После осмотра выяснилось, что у птицы произошло сотрясение мозга с кровоизлиянием в оба глаза, из-за чего частично пропало зрение.

Канюка, лежачего на земле в окружении стаи собак, обнаружили в том же городе. Ветеринары выявили у него глистную инвазию и сотрясение. Оценив состояние обоих ястребов, специалисты разработали курс лечения. В начале декабря абсолютно здоровые птицы покинули временное пристанище.

В Челябинске инспекторы ДПС спасли уличную собаку, которая потеряла лапу. Правоохранители передали зверя в руки волонтеров, а те — ветеринарам. В итоге дворняга вместе со своими щенками оказалась в приюте.

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