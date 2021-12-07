Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО

Киев, 7 декабря. Политолог Руслан Бортник уверен, что Украина фактически уже состоит в НАТО, однако в результате это играет против нее.

По словам эксперта, в действительности Незалежной не обязательно официально становиться частью Североатлантического альянса, если это можно сделать негласно.

«Интегрировать Украину в НАТО можно двумя путями. Либо формально, приняв в состав НАТО и дав Украине права и полномочия, дав ей, в конце концов, право вето, которым владеют все остальные страны союза. Либо можно это сделать неформально, разместив на нашей территории свои объекты, обеспечив безопасность, контингенты, базы», — заявил политолог в эфире телеканала «Наш».

Как считает Бортник, участие Запада в военной жизни Украины и масштаб сотрудничества в этой сфере явно говорят о том, что фактически Незалежная и без официальных церемоний присоединилась к НАТО.

«Фактически неформальная интеграция Украины в НАТО произошла. Если судить по развернутой инфраструктуре, по масштабу учений и оказанию помощи, то мы сегодня больший член НАТО, чем, например, Болгария или Румыния. То есть де-факто мы уже член НАТО», — уверен эксперт.

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В то же время политолог уверен, что на данный момент такая интеграция не только не помогает Украине, но и играет против нее. По словам аналитика, если бы страна стала частью НАТО вскоре после распада СССР, сейчас Незалежная действительно могла бы использовать этот статус для укрепления собственной безопасности.

«Но все зависит от конъюнктуры. Исходя из сегодняшней ситуации, это плохо. Если бы мы стали членом НАТО когда-то раньше, без эскалации конфликта, сегодня это был бы стабилизирующий фактор для Украины. Это если мы говорим именно о формальном членстве в НАТО, потому что с ним у НАТО наступают определенные обязательства», — объяснил Бортник.

По словам аналитика, в нынешней ситуации Украина получает лишь формальную помощь со стороны Североатлантического альянса, при этом никаких реальных обязательств перед Киевом у НАТО просто нет. В итоге Незалежная ставит сама себя в уязвимое положение таким сотрудничеством.

«Когда есть формальные обязательства, в случае агрессии против Украины страны НАТО встали бы перед выбором: или защищать Украину, или допустить распад НАТО, как структуры. Сейчас же НАТО в любой момент может уйти, а мы останемся наедине со своими проблемами. При этом их присутствие провоцирует агрессивные реакции со стороны России в том числе. Тогда для чего нам это?», — недоумевает политолог Руслан Бортник.

Политолог Олег Матвейчев ранее раскрыл схему сдачи Украины Соединенными Штатами. Эксперт считает, что для США Незалежная стала «чемоданом без ручки».