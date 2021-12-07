Глава ЦРУ Бернс признался, что поседел во время работы в России

Вашингтон, 7 декабря. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщил, что поседел во время работы в России. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Он был послом Соединенных Штатов в Москве с 2005 по 2008 годы. Именно в этот период появилась «большая часть седины» на его голове.

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия», — добавил Бернс.

В начале ноября глава ЦРУ ездил в Москву. В Белом доме сообщили, что его визит был связан с обсуждением вопросов, которые в равной степени касаются России и США.

Недавно Бернс упрекнул Россию в «аппетите к риску». По его словам, это касается вопросов Украины, информирует телеканал «360».