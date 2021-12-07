Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:53
20:52
Весь мир
Власти ОАЭ первыми в мусульманском мире объявили пятницу рабочим днем
20:50
Общество
Владельцы баров и ресторанов ждут более продуманной политики руководства города на период пандемии
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции

Весь мир
Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
ТАСС  /  YAHYA ARHAB / EPA

Сана, 7 декабря. Президент Йемена Мансур Хади сменил главу Центрального банка республики и одного из его заместителей после обвала курса национальной валюты. Новым управляющим стал Ахмед бин Ахмед Галеб аль-Маабки, а его помощником — Мухаммад Омар Банаджа.

Фактическая стоимость йеменского реала на черном рынке недавно опустилась до рекордно низких значений в 1700 единиц за доллар, что привело к массовым протестным выступлениям в ряде городов. При этом банки страны совершают операции по прежнему официальному курсу — 530 к 1. Стоит отметить, что такого подхода придерживается и ливанское руководство, которое сейчас страдает от тяжелейшего финансового кризиса — искусственное поддержание национальной валюты «на плаву» не помогает Бейруту рассчитываться с импортерами за товары, от поставок которых он зависит.

В Йемене дополнительные сложности вызывает различная денежно-кредитная политика на территориях, подконтрольных центральным властям и повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Правительство для покрытия дефицита финансов печатает новые купюры, чтобы иметь возможность выплачивать заработок государственным и военным служащим, но это одновременно обесценивает валюту. В свою очередь, центральный банк повстанцев отказывается вести расчеты в деньгах, введенных в оборот за последние несколько лет, и признает лишь старые риалы.

Несмотря на такие меры, на подконтрольных хуситам территориях не удалось избежать инфляции, однако стоимость риала здесь все же выше, чем в удерживаемых правительством регионах. Это привело к уникальной ситуации, когда в двух частях страны одна и та же валюта фактически имеет разную стоимость. Такой особенностью активно пользуются спекулянты, которые обменивают новые деньги на старые в тех районах, где население вынуждено пересекать линию фронта или отправлять финансовую помощь родственникам.

Экономика Йемена всегда была одной из самых слабых среди арабских стран, превосходя до войны лишь суданскую и мавританскую. Основную статью ВВП — до 70% — составлял экспорт нефти и газа, а также помощь со стороны других государств, в первую очередь от США и Саудовской Аравии. При этом страна всегда зависела от импорта продуктов питания, поскольку в сельском хозяйстве задействовалось лишь около трех из 30%, доступных для земледелия.

С началом войны ситуация стала и вовсе катастрофической — сейчас большая часть населения страны напрямую зависит от поставок гуманитарной помощи, прежде всего, продовольственной и медицинской. Однако ее доставка до нуждающихся возможна далеко не всегда, поскольку международные миссии не могут попасть в районы активных боевых действий, например, провинцию Мариб. В свою очередь, участники конфликта, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, не желают устанавливать даже временное перемирие, из-за чего в некоторых регионах мирные жители находятся на грани голодной смерти.

Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
центробанк экономика йемен хуситы хадиа мариб
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать