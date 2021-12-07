Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции

Сана, 7 декабря. Президент Йемена Мансур Хади сменил главу Центрального банка республики и одного из его заместителей после обвала курса национальной валюты. Новым управляющим стал Ахмед бин Ахмед Галеб аль-Маабки, а его помощником — Мухаммад Омар Банаджа.

Фактическая стоимость йеменского реала на черном рынке недавно опустилась до рекордно низких значений в 1700 единиц за доллар, что привело к массовым протестным выступлениям в ряде городов. При этом банки страны совершают операции по прежнему официальному курсу — 530 к 1. Стоит отметить, что такого подхода придерживается и ливанское руководство, которое сейчас страдает от тяжелейшего финансового кризиса — искусственное поддержание национальной валюты «на плаву» не помогает Бейруту рассчитываться с импортерами за товары, от поставок которых он зависит.

Yemen replaces the central bank governor and deputy governor amid an unprecedented collapse in the local currency. https://t.co/LwNFdJLM9M — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2021

В Йемене дополнительные сложности вызывает различная денежно-кредитная политика на территориях, подконтрольных центральным властям и повстанцам-хуситам из движения «Ансар Аллах». Правительство для покрытия дефицита финансов печатает новые купюры, чтобы иметь возможность выплачивать заработок государственным и военным служащим, но это одновременно обесценивает валюту. В свою очередь, центральный банк повстанцев отказывается вести расчеты в деньгах, введенных в оборот за последние несколько лет, и признает лишь старые риалы.

Outraged protesters poured to the streets of #Taiz protesting hyperinflation as the Yemeni rial hits a record low #Republican_Yemen pic.twitter.com/VO8qz0YZfO — Republican Yemen English (@RepYemenEnglish) December 5, 2021

Несмотря на такие меры, на подконтрольных хуситам территориях не удалось избежать инфляции, однако стоимость риала здесь все же выше, чем в удерживаемых правительством регионах. Это привело к уникальной ситуации, когда в двух частях страны одна и та же валюта фактически имеет разную стоимость. Такой особенностью активно пользуются спекулянты, которые обменивают новые деньги на старые в тех районах, где население вынуждено пересекать линию фронта или отправлять финансовую помощь родственникам.

Экономика Йемена всегда была одной из самых слабых среди арабских стран, превосходя до войны лишь суданскую и мавританскую. Основную статью ВВП — до 70% — составлял экспорт нефти и газа, а также помощь со стороны других государств, в первую очередь от США и Саудовской Аравии. При этом страна всегда зависела от импорта продуктов питания, поскольку в сельском хозяйстве задействовалось лишь около трех из 30%, доступных для земледелия.

*Largest Unseen War.

*Over 40 air strikes yesterday

*Over 17,000 soldiers dead since June in one battleground(Marib City)

*Over 23,000 air strikes since 2015

*Worst famine in recent word history says UN, with Over 5 million people in Yemen on the brink of famine.

Spread awareness pic.twitter.com/hsaWV1s5Ah — Blue Crescent (@BlueCrescentOrg) December 6, 2021

С началом войны ситуация стала и вовсе катастрофической — сейчас большая часть населения страны напрямую зависит от поставок гуманитарной помощи, прежде всего, продовольственной и медицинской. Однако ее доставка до нуждающихся возможна далеко не всегда, поскольку международные миссии не могут попасть в районы активных боевых действий, например, провинцию Мариб. В свою очередь, участники конфликта, несмотря на давление со стороны мирового сообщества, не желают устанавливать даже временное перемирие, из-за чего в некоторых регионах мирные жители находятся на грани голодной смерти.