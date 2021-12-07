Власти ОАЭ первыми в мусульманском мире объявили пятницу рабочим днем

Абу-Даби, 7 декабря. Объединенные Арабские Эмираты приняли новую форму рабочей недели и стали первой мусульманской страной, решившей отменить выходной в пятницу. Теперь днями отдыха официально стали суббота и воскресенье.

«В пятницу официальное рабочее время составит 4,5 часа — с 7:30 до 12:00», — отмечается в распоряжении правительства.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.



All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9 — UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 7, 2021

При этом сообщается, что сотрудники государственных учреждений смогут осуществлять свои обязанности и удаленно. С понедельника по четверг рабочее время будет проходить в прежнем режиме — начинаться в 7:30 и заканчиваться в 15:30.

Все соответствующие нормы вступят в силу с начала 2022 года и затронут не только трудовой сектор, но и образовательную сферу — школам и университетам также будет нужно подстроиться под новый режим.

#UAE: From January 1, 2022, schools will function from Monday to Thursday, with a half-day on Fridayhttps://t.co/eB3Z87U6v4 — Khaleej Times (@khaleejtimes) December 7, 2021

Особое время

Пятница традиционно является священной и праздничной для мусульман. Именно в этот день Бог завершил сотворение мира, создал Адама, а позже изгнал его из рая. Также в пятницу, согласно священным текстам, произойдет конец света.

Именно в этот день в мечетях еженедельно проводятся традиционная проповедь и молитва, которые обязательны для мужчин, а все остальное время суток полагается уделять семье. По этой причине в большинстве других мусульманских стран рабочая неделя официально начинается с воскресенья, что до недавнего времени было принято и в ОАЭ. При этом отдельные государства — Саудовская Аравия и Иран — вообще объявили пятницу единственным выходным.

UAE weekend change: Can I work on a Friday under Shariah and religious teachings, since it is the day on which Friday prayers are held?

Friday will be a working day under UAE's new four-and-a half-day work weekhttps://t.co/LNFniJaipC — Gulf News (@gulf_news) December 7, 2021

Впрочем, Абу-Даби не стал предпринимать радикальных шагов в реализации своей инициативы, на что указывает официальное сокращение трудового времени в этот праздничный день. Это было сделано как раз для того, чтобы верующие могли совершать необходимые обряды. Ради этого был сдвинут пятничный намаз: теперь он будет проводиться не в 11 часов утра, как ранее, а в 13:15 по местному времени — так люди смогут успевать на него после работы.

Причина перемен

Власти отмечают, что новое правило, фактически предоставляющее гражданам большее количество свободного времени, должно «повысить производительность труда и улучшить баланс между работой и личной жизнью», сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Кроме того, такая смена графика скажется на экономической деятельности ОАЭ. Она поможет государству облегчить реализацию различных финансовых и торговых операций за счет согласования с мировыми рынками. Так страна Персидского залива сможет быстрее и эффективнее реагировать на глобальные изменения.

WATCH: #UAE becomes first country to transition to 4-and-half day work week. As of Jan. 1, 2022, the weekend would start on Friday afternoon. pic.twitter.com/59Xzd6rjrv — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) December 7, 2021

Абу-Даби заинтересован в зарубежных инвестициях и привлечении в Эмираты компаний из других стран, которым свойственна иная культура и нормы делопроизводства. В перспективе новые меры, безусловно, способны оказать благотворное влияние на развитие бизнеса и помочь ОАЭ в борьбе за статус регионального лидера.