Политолог Михеев оценил шансы Литвы получить поддержку ЕС в конфликте с Китаем

Вильнюс, 7 декабря. Непродуманная политика Литвы в очередной раз сыграла против нее. Своими действиями Вильнюс спровоцировал Китай на разрыв не только политических, но и торгово-экономических отношений.

Недавно КНР окончательно исключила Литву из своей системы таможенного оформления, а пришедшие из Прибалтики грузы китайцы просто развернули на границе обратно. В ответ возмущенный Вильнюс потребовал от Евросоюза устроить совместный бойкот Китаю и исключить уже его из европейской таможенной системы.

Политолог Сергей Михеев уверен, что Литва совершила огромную ошибку, пытаясь доказать свою преданность США и верность идеалам американской демократии. Теперь все что остается Вильнюсу — испытывать чувство гордости за свою бессмысленную принципиальность.

«Китай сейчас исключил Литву из таможенного реестра. Можно назвать это успехом Литвы, но успех ли это? Это успех, чтобы позвонить в Вашингтон и сказать: "Смотрите, какие мы. Вот вам не нравится Китай, и мы все сделали для того, чтобы подыграть вам". Ну вы все сделали, а дальше что?», — заявил эксперт в эфире радио «Вести FM».

По мнению политолога, выпад Вильнюса в адрес Китая однозначно сыграет против Литвы. Уже в ближайшем будущем она начнет нести серьезные потери, которые Соединенные Штаты, ради которых прибалтийская страна и пошла на такой шаг, ей точно не компенсируют.

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«Дальше Литва начнет нести убытки, и никакой Евросоюз, никакая Америка им этого не компенсируют. Могут выплатить какой-то разовый бонус, но в общем, на самом деле, компенсации не будет. Но имеет ли это все отношение к интересам Литвы, как страны? Конечно, не имеет», — объяснил аналитик.

По словам Михеева, шансов на реальную помощь ЕС в данном вопросе у Литвы практически нет. Как считает эксперт, в лучшем случае Брюссель выразит поддержку Вильнюсу или введет санкции в отношении отдельных китайских дипломатов. Однако рассчитывать на то, что Европа действительно вступит в конфронтацию с КНР ради литовцев, крайне наивно со стороны Вильнюса.

«Теперь в лучшем случае Еврокомиссия или Европарламент напишут резолюцию в поддержку. И все, конец Литве. Возможно, какие-то литовские депутаты попробуют потребовать в Европарламенте санкции против Китая, но у этого, мне кажется, очень ограниченные перспективы. Это очень страшно, так как многие европейские компании свои товары производят в Китае. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Евросоюз решится из-за Литвы на какие-то серьезные санкции против Китая, потому что Пекин может ответить асимметрично», — уверен политолог Сергей Михеев.

Политолог Алексей Мухин ранее назвал главный козырь Прибалтики в попытке получить деньги от США. По мнению эксперта, Латвия, Литва и Эстония будут оправдывать свои нужды «борьбой» с Россией.