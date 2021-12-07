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Блогер Ершова узнала истинное мнение французских аристократок о России и местных жителях

Общество
Блогер Ершова узнала истинное мнение французских аристократок о России и местных жителях
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 7 декабря. Российский блогер-странница Марина Ершова посетила Францию и рассказала, какое мнение о русских сложилось у пожилых европейских аристократок.

Посиделки с французскими пенсионерками закончились откровениями, что они думают о России и ее жителях. В первую очередь выяснилось, что русские не пьют, и речь шла не об алкоголе. Французы считают, что русские не любят утолять жажду простой водой, а предпочитают компот. Во многих европейских странах принято подавать воду в ресторанах, даже если ее не заказывали. Жители Франции пьют много воды, пояснила блогер и согласилась, что у русских нет такой привычки.

Таланты русских мужчин неизменно вызывают восхищение у иностранцев. Французские аристократки не оказались исключением. Они восхитились тем, как русские мужчины самостоятельно решают любые бытовые проблемы и сравнили их с французами, у которых на любой случай есть специальные службы.

«Так гордитесь же этим, потому что во Франции не так! Для любых нужд есть специализированные люди. Зачем что-то уметь делать, когда легче заплатить и не париться», — пишет Ершова в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению французских матрон, русский язык звучит достаточно дерзко по своей интонации, к тому же в речи присутствуют бранные слова. Российские комментаторы под постом призвали не обобщать всех россиян и не выдавать личный опыт за характеристику всей нации.

Иностранцы с интересом относятся к культуре и обычаям России. При встрече с россиянами обычно они задают одни и те же вопросы. Один из самых популярных связан с особенностями русского языка. Они удивляются способности россиян говорить на нем и утверждают, что его сложно выучить.

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франция блогер стереотипы о русских
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