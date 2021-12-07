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Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 7 декабря. Члены Палаты представителей Ливии в неполном составе провели официальное заседание по обсуждению проблем и препятствий, с которыми сталкивается Высшая избирательная комиссия (ВИК) при подготовке к всеобщим выборам, запланированным на 24 декабря.

Пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек уточнил, что встреча состоялась под председательством заместителя спикера Ахмида Хумы. По итогам переговоров депутаты договорились сформировать комитет по работе с избиркомом, чтобы совместными усилиями преодолеть препятствия, с которыми сталкивается плебисцит.

В состав профильной группы вошли пять человек:

— Член законодательного комитета Конституционного совета;

— Представитель парламента по внутренним делам;

— Член комитета Совета по обороне и национальной безопасности;

— Депутат Палаты представителей по вопросам правосудия;

— Член парламента по мониторингу наблюдательных органов.

Каждый из них должен подготовить профильный доклад по препятствиям, с которыми сталкивается ВИК Ливии, и предоставить его на очередном заседании Палаты представителей. Следующая сессия назначена на 13 декабря.

Более 70 членов парламента ранее призвали провести экстренную встречу для обсуждения возможности обезопасить будущие выборы от стоящих перед ними угроз. На мероприятие пригласили главу Высшей избирательной комиссии Имада ас-Саиха.

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