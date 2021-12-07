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Онлайн-встреча Путина и Байдена завершилась

Политика
Онлайн-встреча Путина и Байдена завершилась
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 декабря. Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена завершились. Они продлились более двух часов.

Встреча прошла в формате видеосвязи. Она началась около 18 часов по московскому времени.

Прямой трансляции с беседы двух лидеров не было. Кремль показал только первые кадры, на которые попало приветствие Байдена и Путина.

Планировалось, что президенты обсудят Украину, стратегическую стабильность, сосредоточение сил НАТО возле российских границ и гарантии безопасности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что пресс-служба Администрации президента РФ обнародует информацию по итогам встречи.

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