Онлайн-встреча Путина и Байдена завершилась

Москва, 7 декабря. Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена завершились. Они продлились более двух часов.

Встреча прошла в формате видеосвязи. Она началась около 18 часов по московскому времени.

Прямой трансляции с беседы двух лидеров не было. Кремль показал только первые кадры, на которые попало приветствие Байдена и Путина.

Планировалось, что президенты обсудят Украину, стратегическую стабильность, сосредоточение сил НАТО возле российских границ и гарантии безопасности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что пресс-служба Администрации президента РФ обнародует информацию по итогам встречи.