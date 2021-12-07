Фондовый рынок РФ привлек 421 миллиарда рублей

Москва, 7 декабря. Приток клиентской базы брокеров в третьем квартале замедлился до 15% и составил 17,1 млн человек. При этом чистый приток средств физлиц на фондовый рынок России — 421 млрд рублей — остался на уровне прошлого года и составил, информирует Центробанк.

Приток в иностранные акции за отчетный период ускорился.

«Чистый приток в акции и депозитарные расписки нерезидентов в полтора раза превысил приток в аналогичные инструменты резидентов и квазинерезидентов. Интерес к иностранным акциям среди розничных инвесторов сохраняется, несмотря на отрицательную курсовую и рыночную переоценку в целом по портфелю», — следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Физлица, инвестирующие в российские ценные бумаги, должны получать налоговый вычет. Такое предложение ранее внес президент РФ Владимир Путин.

«ФедералПресс» перечислил компании, акции которых обладают наибольшим потенциалом роста. Среди них — «Аэрофлот», ФСК ЕЭС и Fix Price.