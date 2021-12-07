Белоруссия с 1 января вводит продовольственное эмбарго против некоторых стран из-за санкций

Минск, 7 декабря. Белоруссия с января 2022 года введет продовольственное эмбарго для некоторых стран. Соответствующая информация появилась на национальном правовом интернет-портале республики.

Минск вводит запрет на ввоз продуктов в отношении тех стран, которые применили против Белоруссии санкции.

«Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь», — сказано в тексте постановления.

Пресс-служба кабмина добавила, что за 2021 год в Белоруссию ввезли товары на сумму более 530 млн долларов из стран, которые ввели ограничения против нее. Эмбарго не коснется товаров личного потребления, детского питания и других «позиций критического импорта».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отказаться от импортных продуктов. По его словам, это позволит продлить годы жизни.