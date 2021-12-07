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На Украине оценили планы на звонок Байдена Зеленскому после переговоров с Путиным

Политика
На Украине оценили планы на звонок Байдена Зеленскому после переговоров с Путиным
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 декабря. На Украине неоднозначно восприняли новость о том, что президент США Джо Байден позвонит Владимиру Зеленскому по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О грядущем телефонном разговоре сообщили представители пресс-службы главы Украины.

Многие эксперты весьма критически оценили данную новость. Так, политолог Людмила Зубрицкая убеждена, что это серьезный удар по Украине и ее имиджу. Она подчеркивает, что такой подход со стороны США лишь в очередной раз показывает, что Незалежную никто не воспринимает, как самостоятельное государство.

«Это просто удар ниже пояса, по правде говоря. Это очень серьезный удар по нашему имиджу, потому что нас не воспринимают, как субъекта мировой политики. Нас воспринимают, как объект, до которого доносят какую-то готовую информацию», — подчеркнула эксперт в эфире телеканала «Наш».

В то же время, по мнению Зубрицкой, в сложившейся ситуации виноват в первую очередь сам президент Украины Владимир Зеленский. Именно он в начале своего правления ясно дал понять, что не готов вести прямые переговоры с Россией, тем самым продемонстрировав свою несамостоятельность и несостоятельность в качестве политика.

На Украине оценили планы на звонок Байдена Зеленскому после переговоров с Путиным
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«По правде говоря, я думаю, что в этой ситуации виноват сам президент Зеленский. Как вы помните, во время одного из своих выступлений он сначала сказал, что Украина готова на прямые переговоры с Россией. Однако очень быстро вся его команда резко это опровергла, и он вскоре заявил, что с Путиным можно говорить только в нормандском формате. То есть, Украина может говорить с Россией только при свидетелях, потому что без свидетелей однозначно проиграет. Поэтому Киеву нужна поддержка международного сообщества», — напомнила политолог.

Эксперт отмечает, что именно после этого заявления президента Владимира Зеленского Запад не просто взял Украину под полный контроль, но и фактически начал выступать от ее имени на международной арене.

«Мне кажется, именно этими курьезными заявлениями наш президент еще раз показал свою политическую незрелость на международной арене. Поэтому Джо Байден взял инициативу в свои руки, предварительно спросив у коллег по ЕС, согласны ли они поддержать эту инициативу. Мне кажется, это происходило таким образом», — считает политолог Людмила Зубрицкая.

Украинский политолог Даниил Богатырев ранее предсказал итог переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам между США и Россией будет продолжаться холодная война.

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украина сша зеленский
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