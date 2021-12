Банда 400 Mawozo освободила трех похищенных в Гаити миссионеров из США

Порт-о-Пренс, 7 декабря. Трое религиозных миссионеров, похищенных в Гаити в октябре, были освобождены. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил освобождение миссионеров, добавив, что американские власти продолжают работу по обеспечению возвращения заложников на свободу.

A gang in Haiti called "400 Mawozo" has released another three of the 17 members of a US missionary group they had abducted. Another 12 are still being held captive.https://t.co/UtO5LXG72E