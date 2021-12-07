Банда 400 Mawozo освободила трех похищенных в Гаити миссионеров из США

Порт-о-Пренс, 7 декабря. Трое религиозных миссионеров, похищенных в Гаити в октябре, были освобождены. Об этом сообщает Государственный департамент США.

«Мы благодарны богу за то, что еще трое заложников были освобождены прошлой ночью. Миссионеры теперь в безопасности и находятся в хорошем расположении духа», — написано в заявлении организации Christian Aid Ministries штата Огайо.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил освобождение миссионеров, добавив, что американские власти продолжают работу по обеспечению возвращения заложников на свободу.

A gang in Haiti called "400 Mawozo" has released another three of the 17 members of a US missionary group they had abducted. Another 12 are still being held captive.https://t.co/UtO5LXG72E — DW News (@dwnews) December 7, 2021

16 американцев и один гражданин Канады, в том числе пятеро детей, были похищены в ходе посещения детдома в Гаити. Ранее преступники, которые взяли в заложники 17 христианских миссионеров из США, за освобождение каждого из них потребовали по миллиону долларов выкупа. Согласно имеющейся информации, миссионеры были похищены бандой 400 Mawozo, действующей в Гаити.

Инцидент обратил внимание на серьезную проблему массовых похищений, которая значительно ухудшилась в последние несколько месяцев на фоне экономического кризиса и политических беспорядков. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч гаитян, которые сейчас живут во временных убежищах в антисанитарных условиях.

Three missionaries released in Haiti following October kidnapping https://t.co/ObB3Pjqk3U pic.twitter.com/uelXTAryLh — Reuters (@Reuters) December 7, 2021

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Объединенным представительством ООН в Гаити, в национальную полицию за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей. Количество похищений в стране стремительно выросло, достигнув 234 за весь 2020 год.