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Банда 400 Mawozo освободила трех похищенных в Гаити миссионеров из США

Весь мир
Банда 400 Mawozo освободила трех похищенных в Гаити миссионеров из США
Global Look Press  /  Lisa Krantz/ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 7 декабря. Трое религиозных миссионеров, похищенных в Гаити в октябре, были освобождены. Об этом сообщает Государственный департамент США.

«Мы благодарны богу за то, что еще трое заложников были освобождены прошлой ночью. Миссионеры теперь в безопасности и находятся в хорошем расположении духа», — написано в заявлении организации Christian Aid Ministries штата Огайо.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил освобождение миссионеров, добавив, что американские власти продолжают работу по обеспечению возвращения заложников на свободу.

16 американцев и один гражданин Канады, в том числе пятеро детей, были похищены в ходе посещения детдома в Гаити. Ранее преступники, которые взяли в заложники 17 христианских миссионеров из США, за освобождение каждого из них потребовали по миллиону долларов выкупа. Согласно имеющейся информации, миссионеры были похищены бандой 400 Mawozo, действующей в Гаити.

Инцидент обратил внимание на серьезную проблему массовых похищений, которая значительно ухудшилась в последние несколько месяцев на фоне экономического кризиса и политических беспорядков. Высокий уровень насилия привел к перемещению тысяч гаитян, которые сейчас живут во временных убежищах в антисанитарных условиях.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Объединенным представительством ООН в Гаити, в национальную полицию за первые восемь месяцев 2021 года поступило по меньшей мере 328 сообщений о похищениях людей. Количество похищений в стране стремительно выросло, достигнув 234  за весь 2020 год.

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