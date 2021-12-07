Владельцы баров и ресторанов ждут более продуманной политики руководства города на период пандемии

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов обсудил с гостями программы «В десятку» Медиагруппы «Патриот», какие первоочередные меры должно предпринять правительство Санкт-Петербурга для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

По словам Дмитрия Панова, последние годы перед пандемией коронавируса продемонстрировали стремительный рост гастрономической сферы предпринимательства и Санкт-Петербург по праву можно было бы считать гастрономической столицей России.

«Наш город обладает уникальными условиями для развития гастрономического туризма. Большое количество исторических и архитектурных памятников, музеев и театров притягивает в Санкт-Петербург российских и иностранных туристов, а туризм невозможен без развития гастрономии», — согласился генеральный директор ГК «Теремок» в Санкт-Петербурге, учредитель объединения «Рестоград» Виталий Свидовский.

Однако пандемия коронавируса обернулась тяжелым бременем для гастрономических предприятий, которые сильно пострадали от ограничений, вводимых в целях сдерживания распространения инфекции. По словам экспертов, многие предприятия общепита в городе были закрыты, другие несут существенные убытки или работают тайно, нарушая запреты городских властей.

«В данный момент мы фиксируем 70%-ное падение выручки, расходуем подушку и начинаем кредитоваться. Когда появятся коды, мы ожидаем еще большего падения», — рассказал генеральный директор ООО «Крафтпродуктс», основатель проекта Bakunin group Александр Романенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Виталия Свидовского, предприятия гастрономического сектора понимают, что государство ограничивает их деятельность в силу экстраординарных причин, но, страдая от ограничений, они хотели бы видеть поддержку со стороны государства в виде выплаты компенсаций за ограничения.

«Отрасль общественного питания выдержала мощнейший натиск обстоятельств, вызванный пандемией, но какой ценой — это был психологический надрыв для предпринимателей», — отметил бизнесмен.

Большие потери для бизнеса несет ограничение работы баров и ресторанов до 23:00, рассказал Александр Романенко. По его мнению, разрешение работать до 3–4 часов ночи сильно не повлияло бы на эпидемиологическую ситуацию, дало бы заведениям возможность сводить концы с концами.

«Гости должны иметь достаточно времени, чтобы спокойно отдохнуть и не торопясь уйти. При ограничении до 23:00 бары начинают закрываться, при этом именно те, которые соблюдают 121-е постановление городского правительства. Те, кто его не соблюдает, продолжают за черными шторами», — пояснил Романенко.

Процесс введения QR-кодов, по его словам, тоже будет сопровождаться потерями для предпринимателей и здесь они также рассчитывают на меры поддержки со стороны государства. Кроме этого, по мнению экспертов, остановить сокращение посетителей баров и ресторанов могло бы разрешение выдавать коды тем, кто переболел по титрам антител.