Суд арестовал экс-главу Всеволожского района Ленобласти в рамках дела о многомиллионной растрате

Бывший глава Всеволожского района Ленобласти Александр Соболенко арестован. Его обвиняют в растрате 121,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ранее прошло задержание экс-чиновника. По версии следствия, с 2012 по 2013 год Соболенко вынес ряд постановлений о выделении земельного участка площадью 19,9 гектара для расширения садоводства.

Руководство муниципального образования и СНТ «Осинка» заключили договор аренды. Предполагалось, что часть территории предоставят на льготных условиях нескольким категориям граждан.

Однако впоследствии Соболенко с целью растраты расторг сделку. Противоправные действия бывшего чиновника причинили имущественный ущерб администрации Всеволожского района.