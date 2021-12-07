Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:52
20:50
Общество
Владельцы баров и ресторанов ждут более продуманной политики руководства города на период пандемии
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
20:29
Политика
Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд арестовал экс-главу Всеволожского района Ленобласти в рамках дела о многомиллионной растрате

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 20:07
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Всеволожского района Ленобласти в рамках дела о многомиллионной растрате
pixabay.com  / 

Бывший глава Всеволожского района Ленобласти Александр Соболенко арестован. Его обвиняют в растрате 121,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ранее прошло задержание экс-чиновника. По версии следствия, с 2012 по 2013 год Соболенко вынес ряд постановлений о выделении земельного участка площадью 19,9 гектара для расширения садоводства.

Руководство муниципального образования и СНТ «Осинка» заключили договор аренды. Предполагалось, что часть территории предоставят на льготных условиях нескольким категориям граждан.

Однако впоследствии Соболенко с целью растраты расторг сделку. Противоправные действия бывшего чиновника причинили имущественный ущерб администрации Всеволожского района.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Суд арестовал экс-главу Всеволожского района Ленобласти в рамках дела о многомиллионной растрате
ленобласть арест растрата
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать