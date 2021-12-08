Публицист Чаусов: «Чего американские аналитики ждут от переговоров Путина и Байдена»

Время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена посредством видеозвонка было назначено на 7 декабря в 18:00 по Москве. Ожидания от этого диалога, прямо скажем, несколько отличались у высоких сторон. Так, в России, судя по заявлениям официальных лиц, не ждали особых прорывов и фантастических результатов.

По крайней мере, именно в таком контексте можно расценивать заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период», — отметил Песков.

По словам чиновника, даже по поводу новых санкций Кремль не питает каких-то особо радужных ожиданий:

«Что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к «санкционным упражнениям». В этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего».

При этом у американской стороны, судя по экспертным выступлениям, а также ряду заявлений в профильной прессе, что называется, «планов громадье». И в центре этих планов стоит вопрос Восточной Европы и Украины.

И в этом смысле весьма показательна пространная статья, вышедшая 6 декабря в Foreign Affairs за авторством Анжелы Стент, о том, как Белому дому вести себя с Россией в отношении Киева и чего «требовать от Москвы».

Начать здесь стоит непосредственно с автора, поскольку госпожа Стент — не просто американский гуманитарный ученый и публицист. Она имеет самое непосредственное отношение к правительственным и разведывательным кругам Соединенных Штатов.

Уроженка Британии, она некоторое время изучала советологию. Это такая историко-политологическая дисциплина на Западе, которая была направлена на приложение интеллектуальных и пропагандистских усилий к анализу и давлению на СССР.

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С 1991 до 2001 года Стент работала в управлении политического планирования Госдепартамента США, а в 2004–2006 гг. состояла в Национальном совете по разведке США. И несмотря на то, что сейчас госпожа Стент официально считается просто старшим научным сотрудником Института Брукингса, понятно, что прошлые связи с политическим и разведывательным истеблишментом так просто никуда не деваются. А потому ее выступление на страницах Foreign Affairs можно расценивать как минимум в качестве озвученных ожиданий вполне определенной части американских элит.

Еще одним косвенным тому доказательством служит удивительная схожесть в аргументации с недавним выступлением в Newsweek Ариэля Коэна (тоже весьма интересного общественного и политического деятеля, имеющего отношение к американским «ястребам» и разведке), который, правда, свел вопрос полемики вокруг Украины к зеленой энергетике, но, как и Стент, говорил о «российских войсках на границе с Украиной» и о том, что Вашингтону необходима «более решительная позиция» по украинскому вопросу.

Впрочем, Стент куда более категорична в своих предложениях. Суть ее выступления в том, что Вашингтон должен изменить свою политику и сделать ее более «многовекторной» и «неоднозначной». С одной стороны, продолжать дипломатические переговоры, а с другой — оказывать в том числе и военную помощь Киеву. Что интересно, Анжела Стент, говоря о необходимости «усиления по российскому направлению», указывает на то, что санкционная политика США в целом показала свою недостаточную эффективность.

Но самое главное, о чем говорит американская «общественница» и ученая, — это «Минск-3»:

«Многие аналитики считают, что Минск исчерпал себя. Возможный выход из этого тупика — переосмыслить Минские соглашения и заменить его процессом, в котором Соединенные Штаты будут участвовать в качестве полноправного игрока».

Здесь важно понимать ряд ключевых моментов. Во-первых, это для украинских политиков и экспертов минский формат устарел и именно в Киеве хотят его изменить. Во-вторых, Россия соблюдала в прошлом и сейчас придерживается буквы и духа Минских соглашений. Но против, даже на уровне нормандских переговоров, которые, если максимально упрощать, о том, чтобы подготовить адекватную дорожную карту выполнения Минских соглашений, оказались и Украина, и Германия с Францией.

Федеральное агентство новостей /

Дипломатическую переписку на эту тему в открытый доступ выложил относительно недавно российский МИД. Несогласие это со стороны Парижа и Берлина заключается в том, что теперь «западные партнеры» отказываются видеть Россию в качестве посреднической стороны, пытаясь представить нашу страну стороной конфликта с Украиной. Что прямо противоречит как минским договоренностям, так и «нормандскому формату».

Теперь становится понятно, почему эти переговоры зашли в тупик. Ровно по той причине, что США хотят войти и в этот политический процесс. Возникает логичный вопрос: зачем? США и так поставляют деньги, вооружения, военных инструкторов Киеву. Связи у двух государств и без того более чем тесные как по линии двусторонних соглашений, так и по линии НАТО.

Есть мнение, что Соединенным Штатам — и госпожа Стент намекает на это в своем выступлении — нужно триумфальное возвращение в европейскую политику в качестве миротворца и самого значимого игрока. После вывода войск из Афганистана уверенность в силах и влиянии США пошатнулась у союзников. Процесс «реинтеграции в Европу» тоже сталкивается с определенными трудностями и конфликтами по линии того же Североатлантического альянса, ряд членов которого перестают понимать, зачем вообще сейчас нужен этот Альянс и зачем в нем, собственно, США.

А вот непосредственное участие на уровне международных переговоров в делах Украины, а опосредованно — и России, по задумке американских советологов, может вернуть Вашингтону утерянные позиции в Европе.

Вопрос здесь только в том, что на это, скорее всего, не пойдет Кремль. А слова Дмитрия Пескова, что американская сторона непредсказуема, четко сигнализируют о том, что Москва, мягко говоря, не готова на какие-то стратегические уступки без железобетонных гарантий со стороны Вашингтона. А в том, что США сейчас готовы давать такие гарантии по любому внешнеполитическому вопросу, есть большие сомнения.