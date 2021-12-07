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«План Байдена» может оставить «за бортом» беднейшие районы США

Весь мир
«План Байдена» может оставить «за бортом» беднейшие районы США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 7 декабря. Инфраструктурный план стоимостью 1,2 триллиона долларов, который недавно был подписан президентом Байденом, может увеличить разрыв между богатыми и бедными районами страны. Об этом в своем исследовании предупреждают журналисты издания The Washington Post.

По их мнению, амбициозный инфраструктурный план, который направлен на модернизацию страны, может обойти стороной самые бедные и наименее развитые районы страны, усилив пропасть между наиболее и наименее развитыми муниципалитетами, что рискует стать настоящим провалом всей концепции.

Авторы провели исследование, которое включает в себя несколько десятков параметров, и пришли к выводу, что выделение федерального финансирования в основном зависит от уровня представленности муниципалитета во властных кругах. Гораздо больше шансов получить деньги от правительства у тех сообществ, представители которых занимают посты в соответствующих комитетах Палаты представителей или Сената. Кроме того, важным моментом является наличие лоббистов и активных общественных групп, которые имеют возможность продвигать проекты на федеральном уровне.

Вполне ожидаемо, что по этим показателям богатые и развитые муниципалитеты значительно опережают своих менее удачливых «коллег», а потому их шансы в борьбе за финансирование в рамках инфраструктурного проекта значительно выше.

Таким образом, авторы исследования приходят к неутешительному выводу, что проект, который изначально задумывался для обеспечения равных возможностей для общин по всей стране, улучшив их транспортную и информационную доступность, вероятнее всего, обречен на провал, так как бедные муниципалитеты рискуют остаться в стороне от потоков федеральных денег. По мнению журналистов, это в большей мере затронет общины коренных народов афроамериканцев и испаноязычных американцев, которые менее всего представлены в высших эшелонах власти. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию внутри страны зон «первого» и «второго» сорта, что приведет к новым линиям раскола общества.

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Федеральное агентство новостей /

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сша инфраструктура
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