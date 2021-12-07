­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Американист Ордуханян назвал клоунадой сообщения о санкциях США против России

Санкт-Петербург, 7 декабря. Ситуация вокруг американских санкций против России давно превратилась в клоунаду. Об этом сказал американист Рафаэль Ордуханян.

Журналисты во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» напомнили, что недавно в зарубежных СМИ появилась информация о новых ограничениях со стороны Вашингтона.

«Это уже клоунада, серьезная клоунада, нельзя сбрасывать со счетов, но мы с вами прекрасно понимаем, что решение всех этих проблем с санкциями - они у нас внутри страны. Пусть вводят все, что угодно, но разве слона волновал укус комара, который сел ему на спину?», — всего одной фразой поставил в неудобное положение американцев Ордуханян.

Участники конференции попросили эксперта рассказать, что будет, если вдруг США начнут перехватывать российские танкеры. Будет ли это ударом по Москве?

«Этого не будет, во-первых, во-вторых, я хочу посмотреть на те военные корабли, которые будут перехватывать наши танкеры. Я надеюсь, что в данной ситуации мы уже не нотами протеста будем отвечать», — ответил Рафаэль Ордуханян.

Эфир прошел в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Переговоры начались около 18:00 по московскому времени, сообщает телеканал «360».