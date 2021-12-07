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Авария с пассажирским автобусом произошла около станции метро «Беговая» в Петербурге

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:57
Происшествия
Авария с пассажирским автобусом произошла около станции метро «Беговая» в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Петербург, 7 декабря. Недалеко от станции метро «Беговая» в Петербурге произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Всех людей выгнали из салона общественного транспорта, передает источник ФАН.

Согласно предварительным данным, к месту аварии уже выехали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Информации о погибших или пострадавших не поступало.  Причины и обстоятельства ДТП станут известны после проверки.

В начале зимы количество аварий в городе существенно выросло. Петербуржцы продолжают страдать от гололедицы и нерасчищенных дорог, несмотря на недавние обещания губернатора Александра Беглова.

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петербург авария автобус
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