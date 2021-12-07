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Росгвардейцы помешали мошенникам обокрасть пенсионерку из Великого Новгорода

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:54
Общество
Росгвардейцы помешали мошенникам обокрасть пенсионерку из Великого Новгорода
Федеральное агентство новостей

Великий Новгород, 7 декабря. Пенсионерка из Новгородской области смогла сохранить сбережения благодаря бдительным сотрудникам Росгвардии.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал улицу в Великом Новгороде, когда внимание сотрудников привлекла взволнованная женщина. Пенсионерка 79-лет не могла воспользоваться услугами банкомата.

Пенсионерка объяснила, что накануне ей поступил звонок на телефон, в котором собеседник представился сотрудником банка. Он уведомил женщину, что с ее счетом пытались провернуть мошеннические действия и для сохранения остатка средств в 448 млн рублей ей необходимо перевести всю сумму на другой номер. Пенсионерка выехала в город для совершения операции, но при использовании банковского терминала у него возникли трудности.

Сотрудники Росгвардии объяснили женщине, что переводить средства никуда не нужно, так как она подверглась телефонному мошенничеству. По данной ситуации уже возбуждено уголовное дело.

Аферисты все чаще начинают использовать новейшие технологии и программное обеспечение. Сотрудники Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали о новом виде телефонного мошенничества.

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