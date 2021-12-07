«Аварии из-за неубранного снега»: автовладельцы Петербурга стоят в мертвых пробках из-за ДТП

Утро 7 декабря в Санкт-Петербурге у автомобилистов началось с 9-балльных пробок, а вечер «порадовал» водителей серьезными ДТП. Обстановка на дорогах города до сих пор остается напряженной. Виной тому бездействие коммунальных служб. Даже авария со смертельным исходом не заставила коммунальщиков начать активную борьбу с гололедом и снегом.

Вечером 7 декабря недалеко от метро «Маяковская» на Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии образовался мощный транспортный затор. Разбитые машины частично заблокировали движение. Пробка на центральной дороге оценивалась в девять баллов.

«Видно же по карте, что пробки — из-за многочисленных аварий. Аварии — из-за неубранного снега наверняка. Но в центр СПб лучше вообще не соваться на машине. Вчера выехали в 16.00 с Чернышевской, дома были в 19.40. Надо было на метро, хоть там и идти далеко от него потом было. Не хватает перехватывающих парковок удобных», — написала девушка в Сети.

Prt Scr /

В это же время в Канонерском тоннеле Кировского района фуру на скользкой дороге развернуло поперек, из-за чего проезд в обе стороны был перекрыт.

Также на площади Конституции занесло иномарку: водителю повезло, что в этот момент рядом не было других машин.

Кого винить в сужении полос из-за снега, многочисленных ДТП на гололеде — непонятно. Но ясно одно — виной всему автомобилисты. Так считает губернатор Петербурга Александр Беглов. По его мнению, водители паркуются с нарушениями, что мешает работе снегоуборочных машин.

Prt Scr /

«В СПб даже в спальных районах во дворах есть знаки запрета стоянки по определенным дням в ночное время — чтобы проводилась уборка. У нас убирают одну полосу ночью, когда автомобили припаркованы. В итоге к середине зимы -1 полоса и пробки», — написал автолюбитель в Сети.

Водитель с тридцатилетним стажем Николай В. связался с корреспондентом ФАН, чтобы рассказать о вопиющей обстановке на дорогах в его районе.

Народные новости /

«Как всегда в Питере коммунальщики оказались не готовы к наступлению зимы. УК моего дома несет ответственность только за двор, а дорога, которая соединяет двор, никому не принадлежит, никто ее не чистит. Машина превращается в трамвай, потому что идет по колеям 15 сантиметров в глубину: ни влево, ни вправо — только прямо. Вот смотрите, выезжаешь на Комендантский, там всегда четыре полосы, а с приходом снега осталось две, ну, две с половиной. Есть там такой участок, где три полосы, но одна где-то теряется, и неопытные водители без поворотников перестраиваются на мою полосу, думая, что едут по своей», — сказал Николай.

Петербуржцы уже неделю в соцсетях ругают Смольный под руководством губернатора Александра Беглова за плохую реакцию на непогоду. Они публикуют фото и видео заснеженной дороги, тротуаров и дворовых территорий.