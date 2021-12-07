Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:51
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
20:29
Политика
Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО
20:28
Весь мир
Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Танкаев: психологический прием Польши не подействует на Россию в газовом вопросе

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:50
Политика
Аналитик Танкаев: психологический прием Польши не подействует на Россию в газовом вопросе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 декабря. Польское руководство пытается шантажировать Россию, чтобы «выбить» у Москвы скидку на газ. К такому выводу пришел специалист в области энергетики Руслан Танкаев.

По словам аналитика, до этого Варшава получала от американцев дотации на покупку СПГ, однако действующая администрация США не намерена спонсировать Польшу. Теперь республика находится перед лицом суровой реальности и вынуждена закупать топливо по спотовым ценам Евросоюза, которые превышают 1000 долларов за тысячу кубометров газа.

Власти Польши понимают, что не потянут такую сумму, поэтому Варшава решила задействовать психологический прием в отношении России, чтобы выманить скидку у «Газпрома», передает «Красная Весна».

«Психологически поляки готовы решать проблему таким образом, что они сделают России такую большую гадость, что Россия наконец решится на то, чтобы купить поляков за небольшие цены на газ, лишь бы они не пакостили», — отметил эксперт.

Руслан Танкаев разрушил хитрый план Польши, подчеркнув, что использование такого рычага давления в отношениях с Россией абсолютно бессмысленно. Москва никогда не принимала решения на условиях, «если вы нам это, то мы вам то», а ориентировалась на долгосрочное партнерство, заключил аналитик.

Польша ранее обвинила «Газпром» в монополизации на фоне максимальных поставок топлива в страну. Варшава выступила с призывом к Еврокомиссии о проведении антимонопольного расследования по отношению к российской компании.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий также заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» якобы поставит Европейский союз в большую зависимость от России, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Танкаев: психологический прием Польши не подействует на Россию в газовом вопросе
польша газ газпром
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать