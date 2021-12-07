Аналитик Танкаев: психологический прием Польши не подействует на Россию в газовом вопросе

Москва, 7 декабря. Польское руководство пытается шантажировать Россию, чтобы «выбить» у Москвы скидку на газ. К такому выводу пришел специалист в области энергетики Руслан Танкаев.

По словам аналитика, до этого Варшава получала от американцев дотации на покупку СПГ, однако действующая администрация США не намерена спонсировать Польшу. Теперь республика находится перед лицом суровой реальности и вынуждена закупать топливо по спотовым ценам Евросоюза, которые превышают 1000 долларов за тысячу кубометров газа.

Власти Польши понимают, что не потянут такую сумму, поэтому Варшава решила задействовать психологический прием в отношении России, чтобы выманить скидку у «Газпрома», передает «Красная Весна».

«Психологически поляки готовы решать проблему таким образом, что они сделают России такую большую гадость, что Россия наконец решится на то, чтобы купить поляков за небольшие цены на газ, лишь бы они не пакостили», — отметил эксперт.

Руслан Танкаев разрушил хитрый план Польши, подчеркнув, что использование такого рычага давления в отношениях с Россией абсолютно бессмысленно. Москва никогда не принимала решения на условиях, «если вы нам это, то мы вам то», а ориентировалась на долгосрочное партнерство, заключил аналитик.

Польша ранее обвинила «Газпром» в монополизации на фоне максимальных поставок топлива в страну. Варшава выступила с призывом к Еврокомиссии о проведении антимонопольного расследования по отношению к российской компании.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий также заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» якобы поставит Европейский союз в большую зависимость от России, передает телеканал «360».