Кремль оставил без комментариев заявление Киева о «попытках» ВС РФ спровоцировать ВСУ

Москва, 7 декабря. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление минобороны Украины по поводу «переброски танков и снайперов» на границу с целью провокации ВСУ.

Представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать недавнее сообщение минобороны Украины о «направленных к границам танках» ВС РФ. Киев заподозрил за этим попытку провокации украиной армии на ответные действия. Пресс-секретарь президента РФ переадресовал вопрос журналистов в Минобороны РФ.

«Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь этого комментировать. На это заявление минобороны (Украины — прим.ред.), наверное, должны отвечать в нашем Минобороны», — ответил Песков на вопрос ТАСС.

Ранее Киев жаловался на якобы активную передислокацию ВС РФ к границам и растущую угрозу для безопасности Украины. В Кремле при этом не устают напоминать, что все перемещения российского военного контингента происходят внутри границ и не угрожают другим странам.