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Востоковед Волхонский назвал Украину главной темой переговоров Путина и Байдена

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:56
Политика
Востоковед Волхонский назвал Украину главной темой переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 7 декабря. Украина будет основной темой переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. В этом уверен филолог-востоковед Борис Волхонский.

Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Участники эфира обсуждали прогнозы о предстоящей встрече лидеров.

«Насколько я понимаю, основной темой будет Украина и все, что с этим связано. (Официальный представитель Кремля Дмитрий. — Прим. ФАН) Песков сказал вчера о том, что не секрет, что наши отношения с США находятся на крайне низкой точке, и по крайней мере любые разговоры, любые переговоры — это уже шаг вперед. Здесь будет, конечно, прежде всего Украина, наверное, будет СВ, вообще отношения между Россией и НАТО, и ситуация в Европе в целом, не только в связи с Украиной, ну и просто наши отношения надо выводить из такого тупика, в который они пришли», — описал сценарий переговоров Борис Волхонский.

Востоковед Волхонский назвал Украину главной темой переговоров Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com / VestiKavkaza

Журналисты отметили, что Россия находится в противостоянии с Западом и конкретно США. Они поинтересовались, есть ли у Москвы союзники в Азии.

«Я бы немножко переформулировал фразу, что Россия конфликтует с Западом — тут в равной степени и Запад конфликтует с Россией. А что касается Азии, то у нас партнерство всеобъемлющее, ну я бы не говорил о союзниках сейчас, потому что Россия не входит ни в один военный блок, кроме ОДКБ, — отметил эксперт. — Но у нас плодотворное и деловое, и продуктивное взаимодействие и с Индией, и с Китаем, несмотря на все трудности в отношениях между этими двумя странами, России удается поддерживать прекрасные отношения с этим странами.

Волхонский признался, что не ждет больших результатов от переговоров Путина и Байдена. Он уверен: основная часть их беседы останется за закрытыми дверями.

Ранее Кремль назвал главную цель встречи президентов. Лидеры будут стремиться восстановить диалог, информирует телеканал «360».

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