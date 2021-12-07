Госдума приняла законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции

Государственная дума РФ поддержала расширение полномочий полиции. Во втором чтении был принят соответствующий законопроект, согласно которому в компетенцию стражей порядка входит возможность вскрывать автомобили и проникать в помещения.

Помимо этого, полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Также предлагается дать полномочия оцеплять строения, жилые помещения и территории. Вскрытие транспортных средств будет проводиться для спасения жизни человека, при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых.

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании 8 декабря.