Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:51
20:50
Общество
Владельцы баров и ресторанов ждут более продуманной политики руководства города на период пандемии
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
20:29
Политика
Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Госдума приняла законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции

Общество
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Государственная дума РФ поддержала расширение полномочий полиции. Во втором чтении был принят соответствующий законопроект, согласно которому в компетенцию стражей порядка входит возможность вскрывать автомобили и проникать в помещения.

Помимо этого, полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Также предлагается дать полномочия оцеплять строения, жилые помещения и территории. Вскрытие транспортных средств будет проводиться для спасения жизни человека, при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых.

Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании 8 декабря.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Госдума приняла законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции
госдума полиция закон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать