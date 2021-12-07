Первый случай заражения штаммом «Омикрон» обнаружен в Аргентине

Буэнос-Айрес, 7 декабря. Власти Аргентины обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Новый вариант вирусной инфекции был выявлен у 38-летнего пассажира, прилетевшего из ЮАР 30 ноября. Мужчина находится в изоляции со дня прибытия.

El Gobierno confirmó el primer caso de la variante Ómicron de COVID-19 en Argentina https://t.co/hmTPlnZF5O pic.twitter.com/ro2sscx1t3 — infobae (@infobae) December 6, 2021

Пациент был полностью вакцинирован и получит отрицательные результаты теста до отъезда. По прибытии в Буэнос-Айрес ПЦР-тест заболевшего показал положительный результат. Коллеги мужчины в ЮАР также заразились коронавирусом.

«Сейчас нашей эпидемиологической целью является сдерживание и отсрочка возможного массового заражения новым вариантом, вызывающим беспокойство», — отметили представители Министерства здравоохранения.

Пациент находился в тесном контакте в четырьмя людьми, которые помещены в карантин, но не имеют симптомов. Они пройдут ПЦР-тестирование по окончанию изоляции.

Штамм «Омикрон» был обнаружен в начале ноября. Первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, а затем вариант распространился в Европе. Кроме Аргентины, «Омикрон» был обнаружен в таких латиноамериканских странах, как Бразилия, Мексика и Чили.

Распространение нового штамма ударило по мировым рынкам и привело к введению ограничений на границах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала, что в мире пока не зафиксировано ни одного случая смерти от нового штамма коронавируса. В то же время на его изучение понадобится еще несколько недель. В организации допустили, что этот вариант может вытеснить другие и стать основным в Европе.