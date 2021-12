Первый случай заражения штаммом «Омикрон» обнаружен в Аргентине

Буэнос-Айрес, 7 декабря. Власти Аргентины обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Новый вариант вирусной инфекции был выявлен у 38-летнего пассажира, прилетевшего из ЮАР 30 ноября. Мужчина находится в изоляции со дня прибытия.

Пациент был полностью вакцинирован и получит отрицательные результаты теста до отъезда. По прибытии в Буэнос-Айрес ПЦР-тест заболевшего показал положительный результат. Коллеги мужчины в ЮАР также заразились коронавирусом.

Пациент находился в тесном контакте в четырьмя людьми, которые помещены в карантин, но не имеют симптомов. Они пройдут ПЦР-тестирование по окончанию изоляции.

Штамм «Омикрон» был обнаружен в начале ноября. Первые заражения произошли в ЮАР и Ботсване, а затем вариант распространился в Европе. Кроме Аргентины, «Омикрон» был обнаружен в таких латиноамериканских странах, как Бразилия, Мексика и Чили.

Omicron Goes Global - Update



Omicron has reached 13 more countries (in 3 days):



Argentina, Croatia, Chile, Luxembourg, Maldives, Mexico, Nepal, Romania, Senegal, Thailand, Tunisia, Zambia & Russia #Omicron #Omikron #COVID19 #Lauterbach pic.twitter.com/TSnXMVBJkp