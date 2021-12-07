В РФС опровергли хакерскую атаку на камеры «ВЭБ Арены» во время матча ЦСКА — «Зенит»

Москва, 7 декабря. Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о хакерской атаке на камеры видеонаблюдения во время матча между ЦСКА и «Зенитом».

Руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской опроверг информацию об отключении хакерами камер видеонаблюдения во время игры 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

«Есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам», — подчеркнул Каменской.

Ранее Александр Мейтин опроверг слухи об увольнении с поста главы службы безопасности РПЛ из-за ситуации с задержаниями фанатов ЦСКА после матча против «Зенита». Он рассказал журналистам, что находится в отпуске.