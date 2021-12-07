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Немецкий политолог Рар: кабмин Шольца будет прагматичен в диалоге с Россией

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:33
Политика
Немецкий политолог Рар: кабмин Шольца будет прагматичен в диалоге с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 7 декабря. Российскую дипломатию в отношениях с Германией ждут новые сложности после прихода к власти нового канцлера Олафа Шольца. О главных рисках диалога Москвы и Берлина предупредил политолог Александр Рар.

В комментарии «Царьграду» бывший советник немецкого бундестага отметил, что ключевые для России позиции в новом Правительстве Германии — МИД и министерство экономики, экологии и энергетики — контролируются партией «Зеленые», которая настроена к Москве крайне недружелюбно. Однако, уверен эксперт, Москва сумеет найти общий язык с Берлином, потому что такое развитие событие выгодно всем сторонам.

«Российская дипломатия должна быть готова. Что касается свободных демократов, то у них позиция, нацеленная на либеральные ценности. Но я думаю, эта партия будет выступать за хорошие бизнес-контакты между Россией и Германией. Я считаю, что все-таки прагматизм должен как-то победить в этом сложном мире», — подчеркнул Александр Рар.

Также политолог подчеркнул, что, помимо России, у кабинета Шольца будет большое количество других проблем. К примеру, Берлину придется приложить немало усилий, чтобы побороть пандемию коронавирусной инфекцию и удержать Европейский союз от окончательного распада.

Ранее стало известно о том, новый канцлер Германии будет официально назначен 8 декабря. В этот день пройдет заседание бундестага и состоится голосование.

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Все новости / Политика / Немецкий политолог Рар: кабмин Шольца будет прагматичен в диалоге с Россией
россия германия рар
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