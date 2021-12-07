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Малахов подарил розового единорога на 20-летие Милохина

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:45
Шоу-бизнес
Малахов подарил розового единорога на 20-летие Милохина
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Рогулин/Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Москва, 7 декабря. Известный российский журналист и телеведущий Андрей Малахов появился на юбилее блогера Дани Милохина. В качестве подарка он принес ему мягкую игрушку.

Малахов похвастался приглашением на вечеринку тиктокера в своем Instagram-аккаунте. Он опубликовал в Stories встречу с именинником. Милохин с радостью обнимает журналиста и по-детски благодарит за единорога.

Среди гостей также были замечены телеведущая Настя Ивлеева, певец Николай Басков, блогер Ида Галич. Последняя также отвечала за организацию вечеринки в стиле глэм-рок.

«Наше ивент-агентство еще совсем молодое, но мы уже организуем такие классные праздники», — поделилась Ида Галич.

На дне рождения Милохина присутствовали его товарищи по шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Многие следили, что делает в этот вечер фигуристка Евгения Медведева. Но партнерша блогера по льду много времени провела с телефоном в руках, фотографируясь с гостями.

Ранее Милохин и Николай Басков представили совместный трек «Дико влюблены». Небольшую роль в музыкальном клипе сыграла Медведева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Малахов подарил розового единорога на 20-летие Милохина
малахов блогер милохин
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