Лайма Вайкуле показала внешность Андрея Данилко после лечения

Москва, 7 декабря. Артист Андрей Данилко, известный публике образом зажигательной украинской проводницы Верки Сердючки, давно борется за свое здоровье. Лайма Вайкуле показала, как сейчас выглядит ее друг.

Певица на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись. Вайкуле встречается с Данилко. Артисты давно не видели друг друга. На кадрах видно, что Данилко сильно побледнел и набрал вес во время лечения. Поклонники поддержали украинского певца.

«Андрей Данилко — человек праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу, люблю обожаю его»; «Андрею привет, очень хочется вас видеть на российском ТВ и в мюзиклах»; «Андрей, обожаем и любим, так как он обладает самыми лучшими человеческими качествами (талант не в счет)» — оставляли комментарии подписчики.

Данилко и ранее признавался, что его уход со сцены связан с проблемами со здоровьем. Многие начали подозревать у артиста рак, но он никак не комментировал свое самочувствие. Ранее продюсер Юрий Никитин рассказал, как себя чувствует Данилко и с какой болезнью ему приходиться сражаться.