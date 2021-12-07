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Лайма Вайкуле показала внешность Андрея Данилко после лечения

Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле показала внешность Андрея Данилко после лечения
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 7 декабря. Артист Андрей Данилко, известный публике образом зажигательной украинской проводницы Верки Сердючки, давно борется за свое здоровье. Лайма Вайкуле показала, как сейчас выглядит ее друг.

Певица на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись. Вайкуле встречается с Данилко. Артисты давно не видели друг друга. На кадрах видно, что Данилко сильно побледнел и набрал вес во время лечения. Поклонники поддержали украинского певца.

«Андрей Данилко — человек праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу, люблю обожаю его»;

«Андрею привет, очень хочется вас видеть на российском ТВ и в мюзиклах»;

«Андрей, обожаем и любим, так как он обладает самыми лучшими человеческими качествами (талант не в счет)» — оставляли комментарии подписчики.

Данилко и ранее признавался, что его уход со сцены связан с проблемами со здоровьем. Многие начали подозревать у артиста рак, но он никак не комментировал свое самочувствие. Ранее продюсер Юрий Никитин рассказал, как себя чувствует Данилко и с какой болезнью ему приходиться сражаться. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Лайма Вайкуле показала внешность Андрея Данилко после лечения
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