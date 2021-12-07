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Британские читатели Daily Mail высмеяли планы Байдена «запугать» Путина санкциями

Политика
Британские читатели Daily Mail высмеяли планы Байдена «запугать» Путина санкциями
Федеральное агентство новостей  / 

Лондон, 7 декабря. Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся запугать российского лидера Владимира Путина. В этом уверены читатели британского издания Daily Mail.

Журналисты написали, что глава Белого дома планирует «пригрозить» коллеге экономическими санкциями. К тому же, Вашингтон допускает направление дополнительных военных сил в Европу, информирует «ПолитРоссия».

«Взяв жесткий тон в преддверии разговора лидеров двух стран, американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты и европейцы готовы ввести "существенные экономические" санкции против России в случае вторжения на Украину», – говорится в публикации, озадачившей британцев.

Читатели Daily Mail усомнились в способности Байдена запугать Путина. Вероятнее всего, американец опять опозорится и выставит себя посмешищем.

«Байден не принимает никаких решений. Он ничего не умеет, кроме чтения текста с помощью телесуфлера. Кстати, это у него тоже не очень хорошо получается», – пошутили комментаторы.

«Интересно, сумеет ли Путин сдержать смех? Слабоумный Джо – американский шутник», – написал один из читателей.

Юзеры пришли к выводу, что президент России опасный соперник, об которого Байден быстро «сломает зубы».

«Путин – противник, но он, вероятно, самый умный лидер в мире. Возможности администрации Байдена не могут сравниться с дипломатическими способностями Путина (и Лаврова)», – констатировали пользователи.

Встреча президентов проходит 7 декабря в формате видеоконференции. Время переговоров не ограничено.

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