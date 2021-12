Американцы в соцсетях невысоко оценили шансы Байдена на переговорах с Путиным

Вашингтон, 7 декабря. После начала переговоров президентов Байдена и Путина, американские соцсети разразились предположениями о том, что станет темами беседы лидеров двух стран.

Ажиотаж возник на фоне сообщений, что президенты не станут делать совместного заявления по итогам встречи, которая проходит в формате видеоконференции. Итоги переговоров можно будет оценить лишь постфактум по тем или иным действиям, которые стороны предпримут после беседы.

Большинство как отечественных, так и американских экспертов сходятся во мнении, что главной темой беседы Байдена и Путина станет ситуация вокруг Украины и «подготовка российского вторжения», которое муссируется в ведущих западных СМИ.

В целом американцы в соцсетях оценивают шансы Байдена на продвижение через «красные линии» в беседе с российским лидером как слабые.

«Думать, что Байден может запугать Путина, — это посмешище. Во-первых, он скомпрометирован. Во-вторых, он уже отдал Путину его нефтепровод. Таким образом, Россия заработает миллиарды на продаже нефти [вероятно, подразумевается газопровод «Северный поток — 2» — Прим. ФАН].



Наконец, он остановил нашу собственную добычу нефти. Напрашивается вопрос: на чьей он стороне?», — вопрошает HTown jfp.

Thinking that Biden can intimidate Putin is a joke. First off, he’s compromised.



Second, he already gave Putin his oil pipeline. So Russia will make billions in oil sales.



Lastly he shut down our own oil production.



Which begs the question; what side is he on? — HTown jfp (@jfptalkin) December 7, 2021

«Прямо сейчас Путин преподает Байдену урок, заставляя его делать то, что ему говорят. Байден слаб и глуп. По-другому и не скажешь», — вторит ему BAMSI GHAZI.

Putin right now is giving Biden a lesson, in doing as he is told.

Biden is weak and stupid. No other way to put it. — BAMSI GHAZI (@Steveth35483499) December 7, 2021

«Я думаю, Байден до смерти боится Путина и Си. Мы так облажались», — подтверждает его мнение пользователь с ником Zia.

I think Biden is scared shitless of Putin and Xi. We are so screwed. — Zia (@Cyn_Zia_NM) December 7, 2021

«Не могу дождаться «переобувания» после этого звонка, это будет потрясающе!!!!! И после всего этого я хочу, чтобы была опубликована расшифровка звонка. Вот это было бы уморительно!!», — пишет пользователь, предсказывая смену воинственной риторики в Вашингтоне.

????????????????????

Can’t wait for the spin after this call, it’s gonna be amazing!!!!!

And after all the spin, I want the transcript of the call released.

Now, that would be hilarious!! — B. Smith (@bsmith3020) December 6, 2021

Индийский пользователь Hindu_not_Hindutvawadi считает, что Россия в переговорном процессе имеет более сильную позицию, а сама встреча направлена на укрепление международного авторитета президента Путина.

«Конечно, Путину нравится этот театр, — когда весь мир смотрит, — а мы делаем его центром внимания. К тому же Байдену придется дать «что-то» еще — например, снять некоторые санкции», — пишет он.

Sure Putin loves this theater with world watching and US making him center of attention????



In addiction Biden will have to give "something" else, like removing some sanctions — Hindu_not_Hindutvawadi (@MaataBhaarat) December 7, 2021

Также американские комментаторы не обошли стороной и украинский вопрос, который имеет для американского президента особую важность, являясь не только темой внешней политики, но и источником многочисленных обвинений в коррупции.

«Мы потратили четыре года, слушая, что «Трамп не должен встречаться с Путиным» из-за его отношений с Россией, — но американские средства массовой дебилизации молчат о связях Байдена с Украиной, когда сообщают о его сегодняшнем разговоре с Путиным! Где они будут обсуждать что? —Украину!», — пишет в своем микроблоге в Twitter адвокат Мелисса Шерман.

We spent 4 years hearing about how Trump shouldn’t meet with Putin because of his relationship with Russia, but the MSM is silent on Biden’s connections to Ukraine when reporting on his call with Putin today where they will be discussing what? Ukraine. — Melissa Sherman, Esq. (@ShermanDefense) December 7, 2021

«Путин знает все о Байдене и Burisma. Вот почему он получит «Северный поток — 2» и все, что он хочет, в то время как все, что делает Байден, — это «делает заявления»», — подтверждает отставной офицер разведки Джек Пособец.

Putin knows everything about Biden and Burisma



That’s why he’ll get NordStream 2 and anything else he wants while all Biden does is ‘issue statements’ — Jack Posobiec ???????? (@JackPosobiec) December 6, 2021

Пользователь Riko Chey идет еще дальше, предполагая «сговор» между президентами США и России.

«Может быть, Байден хочет, чтобы Россия вторглась (на Украину), чтобы русские могли уничтожить или изъять любую документацию, подтверждающую участие его и его семьи в преступной деятельности»

Maybe Biden wants Russia to invade so Russians can destroy or seize any documentation implementing him and his family in criminal activity — Riko Chey (@chey_riko) December 7, 2021

Другой пользователь представил свое видение сути взаимоотношений между Россией и США в контексте украинского вопроса.

Пользователь с ником Tom Lynch считает, что переговоры между президентами США и России станут не столько тестом для Байдена, сколько для Республиканской партии.

«(Это) более серьезное испытание для Республиканской партии — поддержат ли они Байдена или Путина? Серьезно», — пишет он.

A bigger test is for GOP. Will they support Biden or Putin. Seriously. — Tom Lynch (@tplynch2) December 7, 2021

В целом большинство аналитиков не предвидят никаких прорывных решений по итогам переговоров между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов, однако сам факт контактов на высшем уровне позволяет надеяться, что стратегический диалог между странами ведется, и это поможет избежать дальнейшей эскалации международных отношений, которая, в итоге, может привести к самым трагическим последствиям для всего мира.