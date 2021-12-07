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Американцы в соцсетях невысоко оценили шансы Байдена на переговорах с Путиным

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 20:36
Весь мир
Американцы в соцсетях невысоко оценили шансы Байдена на переговорах с Путиным
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 7 декабря. После начала переговоров президентов Байдена и Путина, американские соцсети разразились предположениями о том, что станет темами беседы лидеров двух стран.

Ажиотаж возник на фоне сообщений, что президенты не станут делать совместного заявления по итогам встречи, которая проходит в формате видеоконференции. Итоги переговоров можно будет оценить лишь постфактум по тем или иным действиям, которые стороны предпримут после беседы.

Большинство как отечественных, так и американских экспертов сходятся во мнении, что главной темой беседы Байдена и Путина станет ситуация вокруг Украины и «подготовка российского вторжения», которое муссируется в ведущих западных СМИ.

В целом американцы в соцсетях оценивают шансы Байдена на продвижение через «красные линии» в беседе с российским лидером как слабые.

«Думать, что Байден может запугать Путина, — это посмешище. Во-первых, он скомпрометирован. Во-вторых, он уже отдал Путину его нефтепровод. Таким образом, Россия заработает миллиарды на продаже нефти [вероятно, подразумевается газопровод «Северный поток — 2» — Прим. ФАН].

Наконец, он остановил нашу собственную добычу нефти. Напрашивается вопрос: на чьей он стороне?», — вопрошает HTown jfp.

«Прямо сейчас Путин преподает Байдену урок, заставляя его делать то, что ему говорят. Байден слаб и глуп. По-другому и не скажешь», — вторит ему BAMSI GHAZI.

«Я думаю, Байден до смерти боится Путина и Си. Мы так облажались», — подтверждает его мнение пользователь с ником Zia.

«Не могу дождаться «переобувания» после этого звонка, это будет потрясающе!!!!! И после всего этого я хочу, чтобы была опубликована расшифровка звонка. Вот это было бы уморительно!!», — пишет пользователь, предсказывая смену воинственной риторики в Вашингтоне.

Индийский пользователь Hindu_not_Hindutvawadi считает, что Россия в переговорном процессе имеет более сильную позицию, а сама встреча направлена на укрепление международного авторитета президента Путина.

«Конечно, Путину нравится этот театр, — когда весь мир смотрит, — а мы делаем его центром внимания.

К тому же Байдену придется дать «что-то» еще — например, снять некоторые санкции», — пишет он.

Также американские комментаторы не обошли стороной и украинский вопрос, который имеет для американского президента особую важность, являясь не только темой внешней политики, но и источником многочисленных обвинений в коррупции.

«Мы потратили четыре года, слушая, что «Трамп не должен встречаться с Путиным» из-за его отношений с Россией, — но американские средства массовой дебилизации молчат о связях Байдена с Украиной, когда сообщают о его сегодняшнем разговоре с Путиным! Где они будут обсуждать что?  —Украину!», — пишет в своем микроблоге в Twitter адвокат Мелисса Шерман.

«Путин знает все о Байдене и Burisma.

Вот почему он получит «Северный поток — 2» и все, что он хочет, в то время как все, что делает Байден, — это «делает заявления»», — подтверждает отставной офицер разведки Джек Пособец.

Пользователь Riko Chey идет еще дальше, предполагая «сговор» между президентами США и России.

«Может быть, Байден хочет, чтобы Россия вторглась (на Украину), чтобы русские могли уничтожить или изъять любую документацию, подтверждающую участие его и его семьи в преступной деятельности»

Другой пользователь представил свое видение сути взаимоотношений между Россией и США в контексте украинского вопроса.

Пользователь с ником Tom Lynch считает, что переговоры между президентами США и России станут не столько тестом для Байдена, сколько для Республиканской партии.

«(Это) более серьезное испытание для Республиканской партии — поддержат ли они Байдена или Путина? Серьезно», — пишет он.

В целом большинство аналитиков не предвидят никаких прорывных решений по итогам переговоров между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов, однако сам факт контактов на высшем уровне позволяет надеяться, что стратегический диалог между странами ведется, и это поможет избежать дальнейшей эскалации международных отношений, которая, в итоге, может привести к самым трагическим последствиям для всего мира.

Американист Домрин заявил, что переговоры Путина и Байдена будут идти по «красным линиям»
Федеральное агентство новостей

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