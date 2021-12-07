Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 20:49
20:49
Общество
Вологда стала первой остановкой Деда Мороза из Великого Устюга в его поездке по России
20:46
Экономика
Сбербанк опубликовал ноябрьские результаты прибыли по РСБУ
20:43
Спорт
Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с польским форвардом Левандовски
20:41
Общество
Остроумная шутка Норкина про алкоголиков заставила смеяться гостей «Места встречи»
20:41
Происшествия
Задержанный за стрельбу в московском МФЦ заявил полиции о «всемирном заговоре»
20:38
Общество
На Сахалине зоозащитники выходили двух ястребов и отпустили на волю
20:33
Весь мир
Парламент Ливии сформировал комитет по урегулированию проблем при подготовке к выборам
20:31
Общество
Прикладная медицина как взгляд в будущее: интервью с профессором РАН Дмитрием Сычевым
20:29
Политика
Политолог Бортник заявил о фактическом принятии Украины в НАТО
20:28
Весь мир
Президент Йемена сменил главу Центробанка из-за резкого скачка инфляции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили

Общество
Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили
Кадр из сериала «Ход королевы»  / 

Лос-Анджелес, 7 декабря. Автор сценария сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк признал в суде, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили были преднамеренно изменены. Об этом сообщила адвокат Майя Мцариашвили, представляющая интересы спортсменки.

Скотт Фрэнк знал, что часть профессиональной карьеры Гаприндашвили составляла игра с мужчинами. При этом создатель сериала назвал шахматистку «русской», а не советской. Американская площадка Netflix попросила суд прекратить тяжбу, однако эту просьбу не удовлетворили. Новое слушание назначили на 24 января, пишет ТАСС.

Пятикратная чемпионка СССР по шахматам Гаприндашвили в сентябре подала иск к Netflix. Она потребовала от стримингового сервиса компенсацию в размере 5 млн долларов за ошибку в шоу. В одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. В действительности же соперниками гроссмейстера были 53 шахматиста.

Ранее стало известно, что «Ход королевы» не получит продолжения. Зрители надеялись увидеть второй сезон полюбившегося телешоу, но сценаристы их огорчили. По словам Скотта Фрэнка, они боятся испортить проект.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили
netflix сериал ход королевы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать