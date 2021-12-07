Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили

Лос-Анджелес, 7 декабря. Автор сценария сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк признал в суде, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили были преднамеренно изменены. Об этом сообщила адвокат Майя Мцариашвили, представляющая интересы спортсменки.

Скотт Фрэнк знал, что часть профессиональной карьеры Гаприндашвили составляла игра с мужчинами. При этом создатель сериала назвал шахматистку «русской», а не советской. Американская площадка Netflix попросила суд прекратить тяжбу, однако эту просьбу не удовлетворили. Новое слушание назначили на 24 января, пишет ТАСС.

Пятикратная чемпионка СССР по шахматам Гаприндашвили в сентябре подала иск к Netflix. Она потребовала от стримингового сервиса компенсацию в размере 5 млн долларов за ошибку в шоу. В одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. В действительности же соперниками гроссмейстера были 53 шахматиста.

Ранее стало известно, что «Ход королевы» не получит продолжения. Зрители надеялись увидеть второй сезон полюбившегося телешоу, но сценаристы их огорчили. По словам Скотта Фрэнка, они боятся испортить проект.