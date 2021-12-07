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ООН предложила Боливии заменить коку на кофе

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 19:10
Весь мир
ООН предложила Боливии заменить коку на кофе
Министерство иностранных дел Боливии / @MRE_Bolivia    / 

Ла-Пас, 7 декабря. Организация Объединенных Наций (ООН) развивает программу замены посевов коки на кофе на территории Боливии. Об этом сообщает представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в южноамериканской стране Тьерри Ростанд.

В рамках инициативы по борьбе с производством наркотических веществ в разных частях Боливии начали сеять семена кофейного дерева вместо коки. Организация содействовала подписанию торговых соглашений с международными компаниями с целью импорта боливийского кофе. Так, в муниципалитете Ла-Асунта, известном в качестве одного из эпицентров культивирования коки, постепенно увеличивается площадь посевов кофе.

«Мы знаем, что кофе пользуется международным спросом и массово потребляется, в связи с чем мы уверены, что взяли правильный путь», — заявил лидер общин, занимающихся кофейными плантациями, Рубен Корина.

Он добавил, что французская компания Malongo, производящая биологический кофе, закупила у них три контейнера за последние два года. Целью общины является увеличить эту цифру до 20 контейнеров в год.

«Это вполне реально, 20 контейнеров — это 400 тонн. Это минимум, необходимый для того, чтобы получить выгоду от этой инициативы. Так производство кофе принесет хороший доход», — отметил торговый директор Malongo Жан Кристоф Галланд.

Он подчеркнул, что в будущем компания планирует закупать в Боливии 1000 тонн кофе в год, что соответствует общему объему производства на сегодняшний день.

«Это хорошая альтернатива, способ социально-экономического развития страны и смягчения негативных последствий излишней культивации коки», — заявил представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в южноамериканской стране Тьерри Ростанд, являющийся одним из инициаторов программы.

Проект получил развитие в течение последнего года. Кофе из Ла-Асунты теперь завозится на рынок в Ницце, а затем продается во Франции, Швейцарии, Бельгии и Великобритании.

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