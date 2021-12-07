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Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
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Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров

Экономика
Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 7 декабря. В ходе внеочередного собрания акционеров нефтяной компании «Башнефть» (входит в «Роснефть») прекращены полномочия нынешнего совета директоров и избран новый состав. Совет директоров теперь состоит из десяти человек, вместо девяти.

Совет директоров покинули генеральный директор «Башнефти» Хасан Татриев и советник по операционному планированию в ранге вице-президента «НК «Роснефть» Артем Пригода.

Первый вице-президент «Роснефти» Касимиро Дидье, первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Рунье Зелько, советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента Елена Завалеева, руководитель службы безопасности Урал Латыпов, а также вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин сохранили свои посты.

Примечательно, что при голосовании самую большую поддержку оказали представителям Башкортостана — премьер-министру республики Андрею Назарову и экс-главе региона, советнику председателя правления «Интер РАО» Рустэму Хамитову.

Еще трое представителей «Роснефти» стали членами совета директоров: экс-министр РФ по налогам и сборам, генеральный директор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев, вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов и вице-президент по капитальному строительству Игорь Табачников.

ПАО АНК «Башнефть» является одним из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны.

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Все новости / Экономика / Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
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