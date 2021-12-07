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Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти

Шоу-бизнес
Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 7 декабря. Известный российский исполнитель Дима Билан посетил могилу народного артиста России Александра Градского на девятый день после его смерти. Подопечный продюсера Яны Рудковской опубликовал в Instagram фото с кладбища.

Билана не было на гражданской панихиде и похоронах судьи проекта «Гoлос», которые состоялись 1 декабря. Это дало повод некоторым пользователям Сети осудить певца. Артист заметил, что не будет ни перед кем оправдываться.

«Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие! Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» – написал Билан.

Большинство пользователей, в том числе российские звезды, поддержали его в комментариях под постом.

Градский умер 28 ноября в одной из московских больниц в результате инфаркта головного мозга. Мэтра похоронили на Ваганьковском кладбище. У артиста осталась вдова Марина Коташенко и двое маленьких сыновей.

Старший сын композитора Даниил боится за будущее театра «Градский Холл». Он хотел бы сохранить детище своего отца неизменным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
билан градский артист
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