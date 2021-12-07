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Любимые мужчины просят Волочкову не носить нижнее белье

Шоу-бизнес
Любимые мужчины просят Волочкову не носить нижнее белье
Global Look Press  /  Igor Primak

Москва, 7 декабря. Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась тем, что мужчины боготворят ее тело и просят отказаться от нижнего белья.

На счету танцовщицы не один роман, почти со всеми своими избранниками она сохранила теплые отношения.

«Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы», — поделилась 45-летняя дива в интервью YouTube-каналу «Неприятного Пилягина».

Волочкова не скрывает, что у нее огромная коллекция белья на все случаи жизни. Светская львица любит мини-бикини, в которых часто демонстрирует растяжку.

Сейчас балерина состоит в отношениях с мужчиной по имени Владимир. Новый кавалер блондинки далек от шоу-бизнеса, он работает в РЖД и был ранее неоднократно женат. При этом Волочкова не торопится узаконить с ним союз.

Артистка никогда не ищет мужчин — они находят ее сами. Владимира звезда описывала как молодого, сексуального и светлого. Теперь многие женщины ей завидуют, считает Волочкова.

Ранее танцовщица лишилась двух миллионов рублей, которые у нее выманили мошенники. Доверчивая артистка отдала деньги в инвестиционную компанию QBF.

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анастасия волочкова волочкова балерина
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