Любимые мужчины просят Волочкову не носить нижнее белье

Москва, 7 декабря. Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась тем, что мужчины боготворят ее тело и просят отказаться от нижнего белья.

На счету танцовщицы не один роман, почти со всеми своими избранниками она сохранила теплые отношения.

«Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы», — поделилась 45-летняя дива в интервью YouTube-каналу «Неприятного Пилягина».

Волочкова не скрывает, что у нее огромная коллекция белья на все случаи жизни. Светская львица любит мини-бикини, в которых часто демонстрирует растяжку.

Сейчас балерина состоит в отношениях с мужчиной по имени Владимир. Новый кавалер блондинки далек от шоу-бизнеса, он работает в РЖД и был ранее неоднократно женат. При этом Волочкова не торопится узаконить с ним союз.

Артистка никогда не ищет мужчин — они находят ее сами. Владимира звезда описывала как молодого, сексуального и светлого. Теперь многие женщины ей завидуют, считает Волочкова.

Ранее танцовщица лишилась двух миллионов рублей, которые у нее выманили мошенники. Доверчивая артистка отдала деньги в инвестиционную компанию QBF.