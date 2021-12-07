Россия организовала международный форум по атомной энергии в Египте

Каир, 7 декабря. Международный форум по атомной энергии стартовал в Египте. Организатором выступила компания «Росатом» в сотрудничестве с министерством энергетики республики.

Мероприятие направлено на знакомство гостей с масштабным проектом по строительству АЭС «Эль-Дабаа» в провинции Матрух на севере страны. Специалисты из РФ не исключают возможность привлечение местных предприятий для реализации проекта.

На форум приглашены министр энергетики и возобновляемых источников Египта Мухаммед Шакер, председатель управления по ядерному и радиологическому контролю Сами Шаалан, глава Комитета по атомной энергии Амджад аль-Вакиль и частные предприниматели.

Вице-президент корпорации «Росатом», директор проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа» Григорий Соснин выступил с приветственной речью перед участниками мероприятия. По его словам, компания приложила исключительные усилия, чтобы начать возведение первой атомной электростанции мощностью 4800 МВт на территории республики.

«Сооружение оснастят ядерными реакторами ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) третьего поколения. Они являются самыми лучшими и безопасными в мире в соответствии с современными международными стандартами», — сказал он.

Григорий Соснин добавил, что атомная электростанция в Эль-Дабаа позволит Египту повысить уровень жизни граждан и даст источник безопасной энергии.

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Директор проекта по строительству АЭС со стороны республики Мохаммед Рамадан сказал, что история отношений двух стран продолжается с момента создания Великой Асуанской плотины на Ниле в 1960-х годах.

«Теперь наступает очередь атомного комплекса в Дабаа как кульминация партнерских отношении между двумя странами», — заявил он.

Реализация этого форума направлена на информирование местных компаний обо всех процедурах, необходимых для участия в ядерном проекте. Приведен перечень требуемого оборудования, инструментов, материалов, линий и трубопроводов.

Египет и Россия подписали соглашение о строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в ноябре 2017 года. Под документом оставили подписи президенты Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин.

Стоимость проекта составляет 28,75 миллиарда долларов. Москва профинансирует 85% в форме государственного займа, в то время как Каир оплатит оставшиеся 15%.

Ранее министр энергетики Египта рассказал, что производство первых комплектующих для АЭС «Эль-Дабаа» стартовало в России. Станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.