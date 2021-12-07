Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» возвращается из Индонезии после учений с силами стран АСЕАН

Москва, 7 декабря. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Пантелеев» начал переход из Индонезии к месту постоянного базирования после учений ARNEX-2021 с участием стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В маневрах были задействованы корабли из России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

Участники учений отработали задачи по совместному тактическому маневрированию. Кроме того, военные провели тренировки по поиску и спасению на море, а также выполнили досмотр судна во время активной части учений.

Ранее стало известно, что военнослужащие Балтийского флота ВМФ РФ провели масштабные учения, в ходе которых отработали навыки борьбы за живучесть корабля в экстремальных условиях. В ходе учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе судов и устранению поступления забортной воды.