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Опубликованы первые кадры онлайн-встречи Путина и Байдена

Политика
Опубликованы первые кадры онлайн-встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 7 декабря. Кремль показал первые кадры со встречи президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена. Переговоры проходят в онлайн-режиме.

На опубликованных кадрах видно, что Путин первым поздоровался с коллегой.

"Поехали. Добрый день, — ответил Байден, смеясь. - Рад видеть вас снова. В прошлый раз нам не удалось увидеться на G20".

Планируется, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины. Темами переговоров также станут работа дипломатических ведомств, размещение военной техники НАТО недалеко от границ России и стратегическая стабильность. Линия связи для общения Путина и Байдена защищена.

 

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