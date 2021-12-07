Опубликованы первые кадры онлайн-встречи Путина и Байдена

Москва, 7 декабря. Кремль показал первые кадры со встречи президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена. Переговоры проходят в онлайн-режиме.

На опубликованных кадрах видно, что Путин первым поздоровался с коллегой.

"Поехали. Добрый день, — ответил Байден, смеясь. - Рад видеть вас снова. В прошлый раз нам не удалось увидеться на G20".

Планируется, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины. Темами переговоров также станут работа дипломатических ведомств, размещение военной техники НАТО недалеко от границ России и стратегическая стабильность. Линия связи для общения Путина и Байдена защищена.