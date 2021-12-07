Сирийские полицейские перехватили крупную партию наркотиков в Деръа

Органы безопасности сирийской провинции Деръа задержали крупнейшую партию наркотиков, подготовленную для продажи в стране. Грузовик с запрещенными веществами был конфискован и передан специализированным органам, контрабандисты задержаны.

На месте событий побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Официальный источник в Управлении по контролю над наркотиками сообщил, что количество изъятого гашиша составило около 2000 кг. Грузовик, где он находился, использовался злоумышленниками в качестве мобильного склада: он менял расположение для того, чтобы быть неприметным для правоохранительных органов. Впрочем, этот план оказался обречен на провал.

Российская военная полиция оказывала помощь силам безопасности Сирийской Арабской Республики (САР) в подготовке спецоперации по поимке преступников. В общей сложности были задержаны пять человек, личности которых пока не разглашаются. Профильное управление начало расследование по выявлению сообщников наркоторговцев с целью их дальнейшего ареста.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Борьба с преступностью в регионе стала намного активнее в Деръа после недавнего обострения ситуации, которое было спровоцировано активностью местных бандформирований. Однако посредничество специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) позволило избежать кровопролития и запустить процесс урегулирования статуса сдавшихся боевиков, желающих вернуться к мирной жизни.

Благодаря этому Дамаск получил возможность приступить к восстановлению региона, разместить там дополнительные пункты безопасности и повторно открыть местные отделения полиции.