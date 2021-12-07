Продюсер Цветкова: у Градского был роман с молодой участницей «Гoлоcа»

Москва, 7 декабря. Продюсер и актриса Людмила Цветкова заявила, что народный артист России Александр Градский не был верен своей молодой супруге Марине Коташенко.

Наставник «Гoлоса» завел на проекте любовницу. По словам Цветковой, это произошло на съемках вокального шоу.

«Да, мне рассказывали, что новая девка из «Гoлоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Гoлоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную», — поделилась она с «Экспресс-газетой».

Продюсер добавила, что некоторым артистам не хватало денег даже на аренду жилья. Композитор разрешал им жить в театре «Градский Холл».

Исполнителя хита «Как молоды мы были» не стало 28 ноября, он умер в результате инфаркта головного мозга. Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище. У него осталась вдова Марина Коташенко и двое маленьких сыновей. В число наследников также входят двое старших детей артиста — сын Даниил и дочь Мария.