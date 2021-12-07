Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 19:20
19:19
Общество
Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили
19:15
Политика
Политолог Киреев объяснил, что может повлиять на переговоры Путина и Байдена
19:14
Общество
Путин и Собянин приняли участие в открытии участка БКЛ в Москве
19:11
Общество
Бизнесмен Романенко заявил, что бары Петербурга терпят убытки из-за введенных ограничений
19:10
Весь мир
ООН предложила Боливии заменить коку на кофе
19:07
Армия
Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» возвращается из Индонезии после учений с силами стран АСЕАН
19:03
Общество
Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей
19:03
Общество
Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы
19:03
Шоу-бизнес
Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
19:02
Экономика
Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Продюсер Цветкова: у Градского был роман с молодой участницей «Гoлоcа»

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 18:56
Шоу-бизнес
Продюсер Цветкова: у Градского был роман с молодой участницей «Гoлоcа»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 7 декабря. Продюсер и актриса Людмила Цветкова заявила, что народный артист России Александр Градский не был верен своей молодой супруге Марине Коташенко. 

Наставник «Гoлоса» завел на проекте любовницу. По словам Цветковой, это произошло на съемках вокального шоу.

«Да, мне рассказывали, что новая девка из «Гoлоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю. Градский многих ребят из «Гoлоса» после шоу брал на работу в свой музыкальный театр, но зарплату платил копеечную»,  — поделилась она с «Экспресс-газетой».

Продюсер добавила, что некоторым артистам не хватало денег даже на аренду жилья. Композитор разрешал им жить в театре «Градский Холл».

Исполнителя хита «Как молоды мы были» не стало 28 ноября, он умер в результате инфаркта головного мозга. Градского похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище. У него осталась вдова Марина Коташенко и двое маленьких сыновей. В число наследников также входят двое старших детей артиста — сын Даниил и дочь Мария.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер Цветкова: у Градского был роман с молодой участницей «Гoлоcа»
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать