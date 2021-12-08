Эдгард Запашный рассказал о скандале в Союзе цирковых деятелей, который покинули более 100 артистов

Громкий скандал разворачивается вокруг Творческого союза цирковых деятелей России (СЦДР). Более сотни известных российских артистов цирка заявили о выходе из этой организации и обратились в Минюст РФ с просьбой разобраться в законности смены руководства СЦДР. Среди тех, кто подписал обращение в Минюст и заявил о выходе из Творческого союза цирковых деятелей, — гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель этого цирка Аскольд Запашный.

На фоне разразившегося скандала ведущие российские цирковые деятели в ходе состоявшейся в МИА «Россия сегодня» пресс-конференции объявили о создании новой организации, которая станет альтернативой СЦДР. Задачей нового объединения станет защита интересов отечественного цирка и развитие цирковой индустрии, рассказал в ходе пресс-конференции глава «Росгосцирка» Сергей Беляков. По его словам, документы на регистрацию новой организации уже поданы.

В авторской колонке для ФАН Эдгард Запашный представляет свою версию событий вокруг СЦДР. Напоминаем, материал колумниста является его личным мнением, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН. Также наше издание в ближайшее время постарается донести до читателей мнение другой стороны конфликта.

Федеральное агентство новостей /

Почему я написал заявление о выходе из Союза цирковых деятелей. Колонка Эдгарда Запашного

29 ноября этого года в Творческом союзе цирковых деятелей России (СЦДР) произошла, на мой взгляд, анекдотичная ситуация. В аудитории, где заседали члены СЦДР, находилось чуть больше 100 человек. В их присутствии председателем правления союза была выбрана Яна Шевченко, набравшая 592 голоса. Ее ближайшие конкуренты — народный артист России Виталий Воробьев (набрал три голоса), потомственный артист, лауреат многих международных цирковых фестивалей Андрей Дементьев-Корнилов (получил 13 голосов), потомственная артистка и бывший режиссер Большого Московского цирка Дарья Костюк (набрала 11 голосов). А мало кому известная, не имеющая ни единой цирковой награды Яна Шевченко — неожиданно 592 голоса!

Загадка, да и только! Поражает рейтинг этой женщины, которому может позавидовать любой политик. Вряд ли кому-то за последние годы удавалось победить с таким перевесом. Как так получилось, спросите вы? Отвечу. Думаю, и небезосновательно, что была проделана большая работа, которую, как мне кажется, можно сравнить с рейдерским захватом организации. Как мне представляется, технологии дистанционного голосования были использованы так, что никому доселе не известные делегаты из каких-то городов вдруг сформировали «электорат» СЦДР.

Десять лет назад в Союзе цирковых деятелей говорили, что в его состав входят 1200 человек. На этот раз объявили, что членами союза являются чуть больше 800 человек, а в голосовании приняло участие — чуть более 600. Основной секрет заключается в том, что никто не знает, кто все эти люди. По моим подсчетам, реальных цирковых деятелей в этой организации всего около 150-200 человек.

Чтобы не быть голословным, приведу примеры. В Большом Московском цирке, который я возглавляю, трудятся более 500 человек. Из них членами СЦДР являются не более десяти человек. В компании «Росгосцирк» также не так много людей, являющихся членами этой организации. Цирк Никулина, как мне кажется, также имеет не более десяти членских билетов СЦДР. Так кто же все эти 800 человек, которые обеспечили новому председателю такой «убедительный» перевес голосов?!

Эти вопросы беспокоят не только меня. В Хамовнический суд было направлено два иска от известных деятелей циркового искусства — Дарьи Костюк и Андрея Дементьева-Корнилова, которые считают, что в ходе голосования в СЦДР был грубо нарушен устав этой организации. Истцы заявили, что их права были ущемлены, что, кстати, подтверждается видеозаписью, которую я опубликовал в своем Telegram-канале. Костюк и Дементьев-Корнилов считают, что голоса во время голосования были сфальсифицированы. Думаю, впереди долгое судебное разбирательство, которое еще неоднократно напомнит всем нам, что проблемы в этой цирковой организации были и остаются.

Федеральное агентство новостей /

Отмечу, меня многое связывает в СЦДР. В 2012 году, выиграв конкурс на замещение должности директора Большого Московского цирка, я автоматически стал членом правления Творческого союза цирковых деятелей России (подобная практика существовала на протяжении многих лет). Но уже тогда я обратил внимание на один непонятный мне пункт устава этой организации, который гласит, что членами союза могут стать люди, никогда до этого не работавшие в цирке, и даже люди без гражданства. Полагаю, большая часть сегодняшнего электората этой организации — это те самые «незнакомцы» в мире цирка, голосами которых, возможно, воспользовались люди, на протяжении многих лет олицетворявшие собой СЦДР.

Так, после победы Яны Шевченко почетным председателем СЦДР был избран Евгений Биляуэр, возглавлявший эту организацию с 2016 года. А после того как за него уже проголосовали, неожиданно было показано видеообращение бывшего председателя союза — народного артиста России Эмиля Кио, который раскритиковал деятельность теперь уже бывшего председателя Биляуэра. Однако видеообращение Эмиля Кио уже ни на что не могло повлиять. В общем, как видно со стороны, даже сейчас два уже почетных председателя конфликтуют между собой. Это, на мой взгляд, яркое подтверждение того, что разлад в этой организации идет прежде всего изнутри.

Но многое вылилось и наружу. Недавно известные российские деятели циркового искусства, среди которых немало заслуженных и народных артистов, написали открытое письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в СЦДР. Авторы обращения приложили к своему письму заявления о выходе из СЦДР. Сегодня число людей, подавших заявление о выходе из этой организации, перевалило за сотню.

Вспоминается еще одна уловка, которой, насколько я знаю, активно пользуются члены правления СЦДР: на протяжении нескольких выборных циклов за несколько месяцев до голосования на вступление в этот союз накладывался мораторий. Думаю, это делалось, чтобы перед выборами в организации не появились люди, которые будут голосовать как-то «не так».

Кстати, новый председатель СЦДР Яна Шевченко уже объявила через соцсети о снятии этого моратория, хотя она не провела еще ни одного собрания, где выступила бы в новой роли. Это говорит о многом. Думаю, Яна Станиславовна бежит очень сильно впереди паровоза. Надеюсь, союз еще ждет проверка Минюста, которая наверняка будет проведена после коллективного обращения уважаемых и значимых для России деятелей циркового искусства.

Меня, как члена Совета по культуре при президенте РФ, не может не беспокоить ситуация, сложившаяся в СЦДР. Ежедневно я получаю большое количество писем, звонков от ветеранов цирка и действующих работников с просьбой разобраться в этой ситуации. Многих из тех, с кем я общаюсь, серьезно беспокоит, что сразу после своего избрания Яна Станиславовна пригласила стать членом правления СЦДР ранее привлекавшего к суду за взяточничество бывшего директора Магнитогорского цирка Олега Хотима.

Многим из тех, с кем я общался, кажется, и я разделяю это мнение, что членами правления, как и председателем СЦДР, должны быть авторитетные люди с большим опытом работы и безупречной репутацией, доказавшие свою преданность делу и любовь к цирковому искусству. Как доказали это в своих организациях такие люди, как народный артист России, оскароносец Никита Михалков, который возглавляет Союз кинематографистов. Или лауреат государственных премий СССР народный артист России Александр Калягин, который руководит Союзом театральных деятелей. Союзом художников сегодня руководит народный художник России, лауреат государственной премии Андрей Ковальчук.

Конечно, нас, деятелей российского цирка, беспокоит, что выбранная новым председателем СЦДР Яна Шевченко не отметилась высокими достижениями в цирковом искусстве, никогда не была удостоена высоких правительственных наград. Многие молодые артисты даже задают вопрос — а кто такая Яна Шевченко? Они никогда не слышали ни о ее существовании, ни о ее деятельности.

Любой союз призван объединять людей. СЦДР не исключение. Главная задача руководителя подобной структуры — делать все, чтобы действующие цирковые организации объединялись под крышей одного союза для выработки путей решения как общих, так и частных проблем. Среди задач СЦДР — помощь ветеранам цирка, а также цирковым артистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И самое главное — такая организация нужна для выстраивания диалога даже между конфликтующими структурами, которые, к сожалению, в российском цирке имеются.

Но лично для меня очевидно, что на сегодняшний день Союз цирковых деятелей не настроен на такую работу. По моему мнению, сегодня руководство СЦДР, скорее, наоборот — все делает, чтобы действующие цирковые артисты и организации выразили свое недовольство. Лакмусовой бумажкой тут является сам факт, что новыми членами правления союза не стали ни представители Цирка Никулина, ни представители Росгосцирка, ни представители Большого Московского цирка. Насколько мне известно, такое решение принято по предложению нового председателя СЦДР. На мой взгляд, это говорит о многом. Считаю, что это огромная ошибка, которая, надеюсь, будет исправлена.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.