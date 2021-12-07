Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 19:20
19:19
Общество
Сценарист сериала «Ход королевы» признал искажение фактов о шахматистке Гаприндашвили
19:15
Политика
Политолог Киреев объяснил, что может повлиять на переговоры Путина и Байдена
19:14
Общество
Путин и Собянин приняли участие в открытии участка БКЛ в Москве
19:11
Общество
Бизнесмен Романенко заявил, что бары Петербурга терпят убытки из-за введенных ограничений
19:10
Весь мир
ООН предложила Боливии заменить коку на кофе
19:07
Армия
Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» возвращается из Индонезии после учений с силами стран АСЕАН
19:03
Общество
Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей
19:03
Общество
Житель Алабамы стал самым старым покорителем Аппалачской тропы
19:03
Шоу-бизнес
Дима Билан почтил память Градского через девять дней после его смерти
19:02
Экономика
Акционеры «Башнефти» обновили совет директоров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сети появилось видео из московского МФЦ за несколько секунд до стрельбы

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 18:36
Происшествия
В Сети появилось видео из московского МФЦ за несколько секунд до стрельбы
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 7 декабря. Мужчина открыл огонь в здании столичного МФЦ «Рязанский». В результате погибла сотрудница и посетитель. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Telegram-канал Mash обнародовал видеозапись с места события.

На кадрах можно увидеть, как злоумышленник с рюкзаком на плече спокойно проходит через турникет и направляется по коридору. Через мгновение он начнет стрельбу.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Ему грозит пожизненное заключение.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В Сети появилось видео из московского МФЦ за несколько секунд до стрельбы
москва стрельба мфц
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать