В Сети появилось видео из московского МФЦ за несколько секунд до стрельбы

Москва, 7 декабря. Мужчина открыл огонь в здании столичного МФЦ «Рязанский». В результате погибла сотрудница и посетитель. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Telegram-канал Mash обнародовал видеозапись с места события.

На кадрах можно увидеть, как злоумышленник с рюкзаком на плече спокойно проходит через турникет и направляется по коридору. Через мгновение он начнет стрельбу.

В отношении подозреваемого правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Ему грозит пожизненное заключение.