Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Челси»

Санкт-Петербург, 7 декабря. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы сине-бело-голубых в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Челси».

Властимил Петржела считает, что футболистов «Зенита» ждет «тяжелая» игра с лондонским «Челси». По мнению бывшего тренера петербургского клуба, сине-бело-голубым будет крайне непросто набрать очки в матче, который пройдет на «Газпром Арене» 8 ноября.

«Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер», — подчеркнул Петржела.

Ранее УЕФА сообщил о назначении бригады Сердара Гезюбююка на матч «Зенит» — «Челси». Помогать нидерландскому арбитру будут лайнсмены Йост ван Зейлен и Йохан Балдер.