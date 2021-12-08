Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом

Одним из главных атрибутов новогоднего стола, безусловно, является шампанское. Именно этим напитком россияне традиционно наполняют свои бокалы под бой курантов. Выбор шампанского и игристых вин в магазинах велик: здесь представлена продукция как импортных, так и отечественных производителей. Да и разброс цен впечатляет: от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Во сколько обойдется бутылка качественного, вкусного игристого и почему российский продукт не уступает по качеству западному, в беседе с ФАН рассказал генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

По словам эксперта, пренебрегать шампанским отечественных производителей не стоит. Во-первых, оно дешевле, а во-вторых, его можно подобрать в зависимости от вкусовых предпочтений и возможностей кошелька.

«Вся легальная винодельческая продукция российского производства качественная. Тут есть два момента. Начиная с июля прошлого года начал действовать закон о виноделии в РФ. Этот закон регламентирует процесс производства, там очень жесткие критерии. В частности, российским шампанским может считаться продукция, произведенная из отечественного виноматериала на территории нашей страны. Второй момент — это ЕГАИС. С 2016 года эта система фиксирует все этапы прохождения любой легальной алкогольной продукции», — объяснил Черниговский.

Эти два момента, по словам эксперта, дают гарантию покупателю, что приобретаемое российское шампанское — качественное. Другой вопрос — соотношение цены и вкуса, отметил Черниговский. Здесь правило простое — чем дороже российское шампанское, тем оно более тонкое с точки зрения вкусовых предпочтений.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Для эстетов это имеет значение, но для простых граждан, непритязательных к тончайшему вкусу, разница будет очень фрагментарная. Приобретая бутылку шампанского за минимальную розничную цену в 164 рубля, качество гарантировано. Но если вы хотите поймать какое эстетическое наслаждение, то предпочтение лучше отдать продукции с защищенным географическим названием. Бутылка такого шампанского российского производства начинается примерно от 350 рублей и выше», — посоветовал он.

При этом, если сравнивать импортное и отечественное шампанское одной вкусовой группы, российский продукт окажется дешевле. В случае, когда хочется попробовать именно импортное игристое, лучше ориентироваться не на цену, а на известность марки, отметил эксперт.

«То, что вы однозначно можете приобрести продукцию российских виноделов, в том числе шампанериев, раза в два дешевле, нежели импортные аналоги, — это точно. Условно, если бутылка импортного шампанского будет стоит тысячу [рублей], то с такими же потребительскими свойствами, но российское, обойдется уже в 500–600 рублей», — пояснил Черниговский.

Такая разница объясняется тем, что импортная продукция изначально завязана на курсы валют, да и производство винодельческой продукции за рубежом дороже, заключил он.

Госдума, в свою очередь, может поднять вопрос о введении ограничений на продажу спиртного в новогодние праздники. С такой инициативой выступил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он уверен, что такая мера «защитит здоровье граждан».