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Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом
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Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом
Общество
Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом
pxhere.com  / 

Одним из главных атрибутов новогоднего стола, безусловно, является шампанское. Именно этим напитком россияне традиционно наполняют свои бокалы под бой курантов. Выбор шампанского и игристых вин в магазинах велик: здесь представлена продукция как импортных, так и отечественных производителей. Да и разброс цен впечатляет: от нескольких сотен рублей до нескольких десятков тысяч. Во сколько обойдется бутылка качественного, вкусного игристого и почему российский продукт не уступает по качеству западному, в беседе с ФАН рассказал генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

По словам эксперта, пренебрегать шампанским отечественных производителей не стоит. Во-первых, оно дешевле, а во-вторых, его можно подобрать в зависимости от вкусовых предпочтений и возможностей кошелька.

«Вся легальная винодельческая продукция российского производства качественная. Тут есть два момента. Начиная с июля прошлого года начал действовать закон о виноделии в РФ. Этот закон регламентирует процесс производства, там очень жесткие критерии. В частности, российским шампанским может считаться продукция, произведенная из отечественного виноматериала на территории нашей страны. Второй момент — это ЕГАИС. С 2016 года эта система фиксирует все этапы прохождения любой легальной алкогольной продукции», — объяснил Черниговский.

Эти два момента, по словам эксперта, дают гарантию покупателю, что приобретаемое российское шампанское — качественное. Другой вопрос — соотношение цены и вкуса, отметил Черниговский. Здесь правило простое — чем дороже российское шампанское, тем оно более тонкое с точки зрения вкусовых предпочтений.

Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Для эстетов это имеет значение, но для простых граждан, непритязательных к тончайшему вкусу, разница будет очень фрагментарная. Приобретая бутылку шампанского за минимальную розничную цену в 164 рубля, качество гарантировано. Но если вы хотите поймать какое эстетическое наслаждение, то предпочтение лучше отдать продукции с защищенным географическим названием. Бутылка такого шампанского российского производства начинается примерно от 350 рублей и выше», — посоветовал он.

При этом, если сравнивать импортное и отечественное шампанское одной вкусовой группы, российский продукт окажется дешевле. В случае, когда хочется попробовать именно импортное игристое, лучше ориентироваться не на цену, а на известность марки, отметил эксперт.

«То, что вы однозначно можете приобрести продукцию российских виноделов, в том числе шампанериев, раза в два дешевле, нежели импортные аналоги, — это точно. Условно, если бутылка импортного шампанского будет стоит тысячу [рублей], то с такими же потребительскими свойствами, но российское, обойдется уже в 500–600 рублей», — пояснил Черниговский.

Такая разница объясняется тем, что импортная продукция изначально завязана на курсы валют, да и производство винодельческой продукции за рубежом дороже, заключил он.

Госдума, в свою очередь, может поднять вопрос о введении ограничений на продажу спиртного в новогодние праздники. С такой инициативой выступил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он уверен, что такая мера «защитит здоровье граждан».

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шампанское черниговский новогодний стол
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