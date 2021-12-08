Краснодар, 7 декабря. Поставки из США не помогут Украине справиться с нехваткой угля и избежать энергетического кризиса нынешней зимой. Такое мнение выразил обозреватель Артемий Руст. С момента принятия Россией решения о приостановке поставок энергетического угля прошел всего месяц, а ситуация уже стала критической, и перед Украиной замаячила перспектива настоящей катастрофы, пишет информационное агентство «Русские Онлайн».

Зима только началась, а Министерство энергетики Украины уже бьет тревогу. Запасы угля тают на глазах и опустились до отметки в два раза ниже минимально необходимого значения. Из-за дефицита угля остановились 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. После широко разрекламированных обещаний американской помощи на Украину пришли два из семи кораблей с углем, но они не смогли разрешить кризис, а лишь отсрочили неизбежную катастрофу. Обозреватель подчеркивает, что ситуация на Украине должна послужить хорошим уроком для Европы, где до сих пор некоторые политики призывают отказаться от российского газа.

Ранее ФАН сообщал о повышении цены на газ для потребителей на Украине. Стоимость голубого топлива выросла в пять раз.