Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:34
10:33
Общество
Власти Амурской области решили приравнять официальный медотвод от прививки к QR-коду
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
10:18
Политика
США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Руст: Поставки из США не спасут Украину от дефицита угля
Политика
Аналитик Руст: Поставки из США не спасут Украину от дефицита угля
flickr.com  /  Dave McLear

Краснодар, 7 декабря. Поставки из США не помогут Украине справиться с нехваткой угля и избежать энергетического кризиса нынешней зимой. Такое мнение выразил обозреватель Артемий Руст. С момента принятия Россией решения о приостановке поставок энергетического угля прошел всего месяц, а ситуация уже стала критической, и перед Украиной замаячила перспектива настоящей катастрофы, пишет информационное агентство «Русские Онлайн».

Зима только началась, а Министерство энергетики Украины уже бьет тревогу. Запасы угля тают на глазах и опустились до отметки в два раза ниже минимально необходимого значения. Из-за дефицита угля остановились 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. После широко разрекламированных обещаний американской помощи на Украину пришли два из семи кораблей с углем, но они не смогли разрешить кризис, а лишь отсрочили неизбежную катастрофу. Обозреватель подчеркивает, что ситуация на Украине должна послужить хорошим уроком для Европы, где до сих пор некоторые политики призывают отказаться от российского газа.

Ранее ФАН сообщал о повышении цены на газ для потребителей на Украине. Стоимость голубого топлива выросла в пять раз.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Руст: Поставки из США не спасут Украину от дефицита угля
украина кризис уголь поставки запасы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать