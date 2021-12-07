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Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей

Общество
Суд на Кубани вынес решение по делу о «бракованных» кошках за 2,4 млн рублей
wikipedia.org  /  kataleyacat.ru / CC0

Северским районным судом Краснодара рассмотрено исковое заявление об уменьшении покупной цены товара, признании части договора купли-продажи недействительной и компенсации морального вреда. Это дело началось еще пять лет назад. Тогда в Краснодаре женщина купила котят породы каракет. За котенка по кличке Элизабет продавец попросил 1,5 млн рублей — эти деньги он получил полностью, говоря, что животное здорово. Оно было продано с правом на племенное использование, приобреталось под конкретные цели — для разведения. Однако позже выяснилось, что у Элизабет врожденная патология репродуктивных органов, что не позволяет получить потомство.

В это же время был заключен договор о продаже второго котенка этой же породы по кличке Мишель. Его оценили в 900 тыс. рублей, но он оказался с племенным браком и тоже не может приносить потомство.

В марте 2020 года продавец получил претензию от покупателя с требованием уменьшить стоимость обеих кошек.

«Покупатель не желает возвращать кошек ответчице и намерена оставить их у себя в качестве домашних питомцев. При этом стоимость кошек с учетом наличия у них существенных недостатков она оценивает в размере 200 000 рублей для кошки Элизабет и 150 000 рублей для кошки Мишель», — следует из материалов дела.

Таким образом, истица просила суд взыскать с ответчицы в ее пользу 1,3 млн рублей за Элизабет и 750 тыс. рублей за Мишель, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд, рассмотрев материалы дела, решил удовлетворить требования лишь частично. По первому договору суд постановил взыскать более 833 тыс. рублей, моральный вред он оценил в 5000 рублей, штраф — 100 тыс. рублей. Суммарно по иску бывший продавец теперь должен заплатить более 938 тыс. рублей. В остальной части заявленных требований истице отказано. Решение в законную силу еще не вступило.

Ранее ФАН писал, что суд в Краснодаре вынес строгие приговоры убийце и подельникам, которые жестоко расправились с бизнесменом в центре города.

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